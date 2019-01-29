2019-01-29T14:36:12+03:00
Общество

Куда тулякам пожаловаться на УК, не исключившие вывоз ТКО из платежек

В Тульской области стартовала акция «ЖКХ по-честному: проверь свою управляющую компанию»
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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С 1 января 2019 года жильцы многоквартирных домов оплачивают вывоз мусора и утилизацию ТКО напрямую подрядчику — региональному оператору. Это значит, что плата за данные услуги больше не входит в перечень услуг и работ управляющих компаний по содержанию жилья, а должна указываться в квитанциях ЖКХ отдельной графой. Соответственно, УК должны уменьшить плату за содержание жилья на сумму, которая ранее расходовалась на вывоз бытового мусора.

Однако далеко не все тульские УК спешат снизить размер платы за содержание жилья и текущий ремонт. Если квитанции в январе пришли с такой же суммой как и в декабре, это повод обратится в Государственную жилищную инспекцию Тульской области.

Заявление можно заполнить в специальных палатках с партийной символикой. В рамках акции «ЖКХ по-честному» в регионе пройдут информационные пикеты. Они состоятся в Туле и муниципалитетах области 31 января, 1, 2 и 3 февраля.

- Эксперты проекта готовы оказать любую консультативную помощь, отреагировать на любое обращение туляков, - заявил секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев. - Я уверен, что общественный и партийный контроль позволит выявить нарушения федерального законодательства со стороны недобросовестных управляющих организаций. А главное - поможет жителям области разобраться в нововведениях.

Во время информационных пикетов жители области смогут получить специально выпущенные листовки с полезной информацией и контактами, по которым можно сообщить о факте неуменьшения размера платы за содержание жилья со стороны управляющих организаций. Составить заявление в ГЖИ можно будет также в специальной палатке.

Для этого при себе иметь квитанцию необязательно. ГЖИ в любом случае проведет проверку. Если выяснится, что УК свои обязанности не выполнила, ее обяжут произвести перерасчет по многоквартирному дому.

- Если нарушение подтвердится, то будет очевидное основание для привлечения к административной ответственности за управление многоквартирным домом с нарушением лицензионных требований, - отметил начальник Государственной жилищной инспекции Тульской области Леонид Ивченко. - Это статья КоАП, которая предусматривает серьезное наказание. Для должностных лиц УК от 50 до 100 тысяч рублей штраф, а также предусмотрена возможность дисквалификации должностного лица на срок до 3 лет. Если к ответственности будет привлечено юридическое лицо, то штрафы варьируются от 250 до 300 тысяч рублей.

Кроме того, туляки смогут обратиться в адрес проекта «Народный контроль. ЖКХ» по телефонам «горячей линии»: 8(4872)55-57-34, 8(920)791-50-10, а также по электронной почте nker71@yandex.ru

Отметим, что не уменьшать размер платы за содержание жилья управляющая компания может только в двух случаях:

- собственники на общем собрании приняли решение оставить прежний размер платы за содержание жилья;

- управляющая организация и раньше не оказывала услуги по сбору и вывозу ТКО, жители оплачивали их напрямую мусоровывозящим организациям.

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