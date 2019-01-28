Упавший с крыши снег убил 10-летнего ребенка на закрытой территории одного из предприятий под Тулой

Около 18 часов 30 минут 28 января 2019 года тульские правоохранители получили информацию, что в деревне Ольхи Плавского района Тульской области на закрытой территории одного из предприятий произошел сход снега с ангара. Не обошлось без жертв. Снежная масса упала на голову ребенку десяти лет. Выжить школьнику не удалось.

В СУ СКР по Тульской области проводится доследственная проверка по факту смерти несовершеннолетнего по статье УК РФ "убийство".

На месте происшествия работают следователи следственного отдела совместно со следователями-криминалистами следственного управления, а также сотрудники ОВД, фельдшеры скорой медицинской помощи. Назначена судмедэкспертиза потерпевшему, производится опрос свидетелей и очевидцев произошедшего.

- Следственным путем будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тульской области. - По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.