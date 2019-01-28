Выделенная полоса и благоустройство: О чем тульские студенты спросили Юрия Цкипури

Более часа за чашкой чая обсуждали вопросы, которые волнуют тульскую молодежь. На встречу были приглашены ребята, которые входят в городской студенческий совет и молодежную избирательную комиссию и активно сотрудничают с городскими властями.

Разговор «без галстуков» проводится в пятый раз и стал традицией. Как всегда, студенты пришли не с пустыми руками, а с тортом «зачеткой». Лакомство Юрий Цкипури обещал разделить вместе с коллегами из городской Думы.

Фото: Мария ВЛАСОВА

Открывая встречу, градоначальник напомнил, что Туле необходимы высококлассные, всесторонне подготовленные молодые кадры, готовые трудиться на благо своей малой родины.

– Наша задача – прекратить отток профессиональных кадров, молодежи в крупные мегаполисы. Именно с этой целью мы ведем переговоры с крупными инвесторами, оказываем содействие в открытии новых производств, четко понимая, что это, прежде всего, дополнительные рабочие места, в том числе для молодых специалистов. Поэтому свою обязанность мы видим в том, чтобы помочь вам полнее раскрыть ваши таланты, обрести уверенность в своих силах, – подчеркнул Юрий Цкипури.

Фото: Мария ВЛАСОВА

Затем активисты получили возможность задать вопросы. В частности, они интересовались, дальнейшим развитием и благоустройством городских общественных пространств, предстоящей избирательной кампанией, развитием транспортной инфраструктуры.

Фото: Мария ВЛАСОВА

- В последнее время в Туле появляется все больше городских пространств. Продолжится ли эта тенденция в будущем?

- Есть такой национальный проект «Формирование современной городской среды». Мы начали его одни из первых. На его реализацию в 2017 году было выделено более 400 млн рублей. Эти средства были направлены на благоустроено 163 дворов и 17 скверов. Благодаря тому, что наш город показал пример создания крупных городских пространств, дворовых территорий национальный проект получил одобрение и теперь развивается по всей России. В этом году проект в Туле будет продолжен. Будет благоустроено более 70 дворовых территорий и 3 сквера — Кировский, около главпочтамта и в поселке Сергеевский. В прошлом году мы открыли 2 сквера: Студенческий и Болдинский. Причем впервые в истории мы проводили благоустройство скверов на основании голосования жителей. Мы серьезно привлекаем жителей ко всем видам деятельности, в первую очередь молодежь. Названия скверов также были предложены и утверждены туляками. В целом, за 2 года мы комплексно благоустроили более 200 дворовых территорий. Причем эти вопросы мы решаем не только в центре города. В планах создание такого рода городских пространств в поселениях бывшего Ленинского района. Планы очень большие. Инициатива жителей, организаций приветствуется.

Фото: Мария ВЛАСОВА

- Сейчас существует очень интересное и актуальное направление развития «Умный город». Действует ли в Туле эта программа?

- «Умный город» в первую очередь начинает развиваться с вас. Молодежной политике уделяется большое внимание. Создаются центры, которые дают возможность для развития. Не каждая столица региона может похвастаться наличием научно-индустриального кластера. В Туле он есть. Здесь можно провести время с пользой для себя, получить новые знания, поучаствовать в мастер-классах. То, что вы сейчас видите, это только начало. Также у нас создаются детские технопарки «Кванториум». Один из них разместился в Тульском городском центре развития и научно-технического творчества детей и юношества. Занятия организованы по направлениям «Робоквантум», «IT-квантум», «Аэроквантум» и др. У нас восемь школ искусств. Восьмая — тульская детская художественная школа им. В. Д. Поленова. Все, кто желает развиваться в том или ином направлении, получает такую возможность. В первую очередь, бесплатно. Это очень важно.

- Будет ли в Туле выделенная полоса для общественного транспорта?

– Развитие транспортной инфраструктуры, ремонт дорог – эти направления остаются главными в работе городских властей. Но дело в том, что за все время существования транспорта не было собрано никаких данных о том, как меняется пассажиропоток с учетом развития города, — объяснил мэр. - В связи с тем, что количество личного транспорта увеличилось, возникла необходимость системно проработать вопрос пассажиропотоков и маршрутов. Эту задачу нам поставил губернатор. По договоренности с мэром Москвы Сергеем Собяниным, правительством Москвы «МосгортрансНИИпроект» уже начал обследование пассажиропотока в Туле. Эта работа займет не один день. По результатам анализа будут разработаны инновационные технические решения и внедрены предложения по улучшению работы транспорта в городе. Мы подождем научное обоснование, если необходимость будет, то введем отдельную полосу для общественного транспорта.

- Какими качествами должен обладать потенциальный народный избранник?

– Слово «депутатус» переводится с латинского языка как «посланный». В отличие от органов исполнительной власти, депутат – должность избираемая, то есть, если за тебя проголосовали люди, значит, они тебе доверяют, рассчитывают на помощь и поддержку. Прежде всего, это должен быть человек авторитетный, опытный, активный и позитивный. Он должен знать, как решать проблемы, и не бояться к ним подступиться. Немаловажно умение взаимодействовать с различными организациями и местными жителями. Надо уметь объединять людей, «зажигать» их идеями и воплощать их совместно, – пояснил глава города.

В заключение встречи мэр подарил гостям памятные сувениры.