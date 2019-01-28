Погода в Туле 29 января: переохлажденный туман
Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.
Фото: Алексей ФОКИН
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29 января 2019 года в Туле и Тульской области облачно с прояснениями.
Преимущественно без осадков (по данным сайта Метеоинфо – до 1 мм).
Ночью, утром местами переохлажденный туман.
Ветер юго-восточный с порывами 3-8 м/с.
Температура воздуха по области ночью -10…-5°С, днем -8…-3°С.
Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст..
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м., во время осадков – 5000 м.