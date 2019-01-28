В больницах Тульской области начали выдавать электронные больничные

С 1 июля 2017 года на территории Тульской области, как и по всей стране, стартовал поэтапный переход на электронную форму листка нетрудоспособности. В настоящее время в регионе оформлены свыше 4200 подобных электронных документов.

Сегодня в Тульской области оформить электронный больничный можно в 63 медицинских организациях, в том числе в 39 ГУЗах Тульской области. Отметим, что первый электронный листок нетрудоспособности был выписан в ГУЗ «Амбулатория п. Рассвет».

Как это работает и что это дает

Листок нетрудоспособности – это документ строгой финансовой отчетности, который выдается медицинскими организациями застрахованным (работающим) гражданам при наступлении страхового случая – временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, производственной травмы.

Оформить электронный больничный можно только с согласия пациента.

Врач в электронной системе формирует листок нетрудоспособности, заверив его усиленной квалифицированной электронной подписью. На руки работнику выдают только номер листка нетрудоспособности, который он передает в бухгалтерию и кадровую службу предприятия. Через личный кабинет страхователя на сайте Фонда социального страхования РФ, получив права доступа, бухгалтер и кадровик будут работать с листком нетрудоспособности в электронном виде.

В процесс информатизации листка нетрудоспособности включены четыре основных участника:

- медицинская организация,

- предприятие,

- региональное отделение Фонда социального страхования,

- работник.

Электронный листок нетрудоспособности решает сразу несколько задач:

- минимизация участия работника в процессе передачи сведений о временной нетрудоспособности;

- исключение конфликтных ситуаций, связанных с оформлением и сохранностью листков нетрудоспособности;

- сокращение расходов на изготовление бланков листков нетрудоспособности;

- сокращение числа случаев страхового мошенничества;

- сокращение излишнего документооборота.

Электронный листок нетрудоспособности и листок нетрудоспособности на бумажном формате имеют одинаковую юридическую силу.

Для страхователя существует ряд преимуществ получения листка нетрудоспособности в форме электронного документа. Во-первых, снижаются трудозатраты на формирование реестра сведений и документов, направляемых в региональное отделение Фонда социального страхования.

Во-вторых, исключается соблюдение правил обязательных при заполнении бумажного бланка, что приведет к снижению количества ошибок и испорченных документов.

В третьих, повышается достоверность информации о временной нетрудоспособности работников и оперативность ее получения.

С января 2018 года заключение работодателями соглашения с Фондом социального страхования не является обязательным для оформления электронного больничного листка. Работодатели обязаны принимать к оплате электронный вариант документа наряду с бумажным.