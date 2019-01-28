Аномальный снегопад осложнил движение транспорта в Туле

С 26 по 28 января Тулу и Тульскую область засыпало снегом. За сутки выпало 40 процентов январской нормы осадков. Такой обильный снегопад в Туле прошел впервые за 10 лет.

Гидрометцентр уже в пятницу предупредил о предстоящем снежном катаклизме. Городские и коммунальные службы спешно мобилизовались для предупреждения чрезвычайных ситуаций. Уборка последствий непогоды велась круглосуточно. Особое внимание уделялось расчистке дорог, тротуаров, проездов к социальным объектам, крупным промышленным предприятиям.

Несмотря на слаженные усилия, дорожное движение в Туле было затруднено, страдали и пешеходы, вынужденные преодолевать снежные заносы во дворах. Впрочем, критической ситуацию тоже не назовешь. Автомобили, хоть медленно и с предосторожностями, но ехали, общественный транспорт тоже курсировал по расписанию. Тротуары и дворы, конечно, убирались хуже, но в понедельник туляки смогли добраться на работу без особых помех. Пробки, конечно, были, но, как говорится, видали и хуже.

Анализируя проделанную в выходные дни работу, министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник сообщил, что на региональных дорогах находилось максимальное количество техники - 188 единиц. Кроме того, за два дня снегопада почти 5000 тонн противогололедного материала ушли на обработку областных дорог. На территории Тульской области остановок движения из-за снежных заносов не был зафиксировано.

Ситуация на дорогах и во дворах

Все муниципальные образования области наладили взаимодействие с коммунальными службами и ГИБДД. Каждые три часа оперативному дежурному главы МО представляли информацию о состоянии дорог.

Врио начальника УГИБДД УМВД России по Тульской области Игорь Пекулов, рассказал, что было принято решения о создании в ГИБДД ситуационного центра:

- Мы предупреждали водителей воздержаться от использования автомобильного транспорта. Личный состав перешел на усиленный вариант несения службы, были дополнительно созданы мобильные экипажи для отслеживания дорожной ситуации. На федеральных трассах рейсовый транзитный транспорт останавливали и в путевом листе предупреждали об осложненных дорожных условиях и необходимости передвигаться с предельно низкой скоростью. За выходные дни остановок движения заторов в Туле и Тульской области допущено не было. Аварийность в эти дни не превышала среднестатистических значений.

Первый заместитель главы администрации города Владислав Галкин отметил, что для борьбы с последствиями снегопада было принято решение о привлечении дополнительной техники на расчистку городских улиц:

- Туляки жаловались на качество уборки снега во дворах Тулы. УАТН обследовало в выходные 296 дворовых территорий, из них в 57 случаях выявлены нарушения. Владислав Галкин заверил, что управляющие компании допустившие нарушения будут оштрафованы как должностные лица.

В областном центре 12 бригад продолжают расчистку второстепенных улиц. Отслеживается также наличие наледи на крышах, так как в среду в Тульской области ожидается потепление.

По словам начальника управления по делопроизводству и работе с обращениями граждан аппарата правительства Татьяны Доморниковой, больше всего поступает сообщений из Тулы, Щекинского, Заокского, Киреевского, Узловского районов, Новомосковска, Донского. Обратиться по вопросам уборки снега, гололеда или сосулек туляки могут на портале «Открытый регион 71», по телефонам ЕДДС и контактного центра.

ЦИФРЫ

В Туле работало 209 единиц техники. За минувшие дни вывезено 4900 кубических метров снега. Для противогололедной обработки дорог израсходовано 1500 тонн песко-соляной смеси, 548 тонн реагента, 147 тонн соли для обработки спусков подъемов.