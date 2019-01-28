2019-01-28T14:02:01+03:00
Общество

Коммунальные и дорожные службы Тульской области переведены в усиленный режим работы

О процессе ликвидации последствий снегопада в Тульской области рассказали в правительстве региона
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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В минувшие выходные, 26 и 27 января 2019 года, над территорией центральной части России прошел обильный снегопад. Не обошел он стороной и Тульскую область. По поручению главы региона Алексея Дюмина коммунальные и дорожные службы были переведены в усиленный режим работы.

Уборка ведется в круглосуточном режиме. С 26 по 28 января на региональных дорогах области одновременно работало максимальное количество техники – 188 единиц. Было использовано порядка 5 000 тонн противоголодедного материала.

Сотрудники региональной дорожной полиции также были переведены на усиленный режим несения службы. Дежурство организовано на региональных и федеральных трассах. Водителей предупреждали о соблюдении ПДД в ситуации ухудшения погодных условий. Крупных ДТП, связанных с непогодой, и остановок движения допущено не было.

Для уборки городских улиц в минувшие выходные было задействовано 209 единиц техники. Городской общественный транспорт работает в штатном режиме. УАТН обследовано 296 дворовых территорий, выявлено 57 нарушений. На обслуживающие организации, несвоевременно убирающие дворы, будут наложены штрафные санкции. Магистральные дороги города уже приведены в порядок. Продолжается расчистка второстепенных улиц, проездов и дворов.

КУДА ЗВОНИТЬ, ЧТОБЫ УБРАЛИ СНЕГ

Обратиться по вопросам уборки снега, гололеда, сосулек возможно через портал «Открытый регион 71»,по телефонам ЕДДС и контактного центра. За прошедшие выходные поступило 514 вопросов. Больше всего поступает сообщений из Тулы, Щекинского, Заокского, Киреевского, Узловского районов, Новомосковска, Донского. На расчистку конкретной территории дается два дня.

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