Житель Липецкой области жестоко расправился с тулячкой и попытался замести следы

В Тульской области суд вынес приговор 29-летнему жителю Липецкой области. Мужчина признан виновным в совершении убийства женщины в п. Куркино.

По версии обвиняемого, вечером 25 июля 2018 года он ехал пьяным за рулем по поселку Куркино. По дороге сбил женщину. Затем вышел из машины и добил ее отверткой. Удары наносил по голове. Когда понял, что женщина не подает признаков жизни, поместил ее тело в багажник своего автомобиля, вывез в лес и закопал.

Фото: СУ СК РФ по Тульской области

Однако на самом деле преступление было совершено при других обстоятельствах. Следственным путем установлено, что в тот день мужчина предложил женщине покататься. Та согласилась.

Молодые люди продолжили вечер в лесопосадке за распитием спиртного. Но вместе с градусом в крови повышался и градус беседы, который вскоре перерос в ссору. Мужчина достал из автомобиля стамеску и ударил женщину по лицу, отчего она упала на землю. Затем нанес еще несколько ударов стамеской ей в область головы и шеи.

Фото: СУ СК РФ по Тульской области

После этого осужденный переехал женщину на автомобиле, чтобы довести убийство до конца. Затем мужчина поместил тело потерпевшей в багажник и вывез в лесополосу, расположенную в Ефремовском районе, где попытался ее сжечь. Спустя некоторое время осужденный снова перевез тело женщины в другую лесопосадку и там закопал.

Фото: СУ СК РФ по Тульской области

На этапе предварительного расследования уголовного дела обвиняемый был заключен под стражу. Суд назначил мужчине 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.