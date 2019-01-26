2019-01-26T17:43:22+03:00
Происшествия

Житель Липецкой области жестоко расправился с тулячкой и попытался замести следы

Суд назначил мужчине 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима
Поделиться:
Фото: СУ СК РФ по Тульской областиФото: СУ СК РФ по Тульской области
Изменить размер текста:

В Тульской области суд вынес приговор 29-летнему жителю Липецкой области. Мужчина признан виновным в совершении убийства женщины в п. Куркино.

По версии обвиняемого, вечером 25 июля 2018 года он ехал пьяным за рулем по поселку Куркино. По дороге сбил женщину. Затем вышел из машины и добил ее отверткой. Удары наносил по голове. Когда понял, что женщина не подает признаков жизни, поместил ее тело в багажник своего автомобиля, вывез в лес и закопал.

Фото: СУ СК РФ по Тульской области

Фото: СУ СК РФ по Тульской области

Однако на самом деле преступление было совершено при других обстоятельствах. Следственным путем установлено, что в тот день мужчина предложил женщине покататься. Та согласилась.

Молодые люди продолжили вечер в лесопосадке за распитием спиртного. Но вместе с градусом в крови повышался и градус беседы, который вскоре перерос в ссору. Мужчина достал из автомобиля стамеску и ударил женщину по лицу, отчего она упала на землю. Затем нанес еще несколько ударов стамеской ей в область головы и шеи.

Фото: СУ СК РФ по Тульской области

Фото: СУ СК РФ по Тульской области

После этого осужденный переехал женщину на автомобиле, чтобы довести убийство до конца. Затем мужчина поместил тело потерпевшей в багажник и вывез в лесополосу, расположенную в Ефремовском районе, где попытался ее сжечь. Спустя некоторое время осужденный снова перевез тело женщины в другую лесопосадку и там закопал.

Фото: СУ СК РФ по Тульской области

Фото: СУ СК РФ по Тульской области

На этапе предварительного расследования уголовного дела обвиняемый был заключен под стражу. Суд назначил мужчине 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Миллиардер районного масштаба: как серпуховской чиновник Александр Шестун поставил коррупционный рекорд на 10 млрд рублей
«КП» разбирается в запутанной истории Александра Шестуна, арестованного по подозрению в коррупции. Следствие обвиняет его в небывалых хищениях
Новости 24
В Туле сторож попался на краже металлоконструкций со строительной площадки
Алексей Дюмин посетил тульский студенческий праздник
В Туле проинспектировали спортивные объекты
В Туле коммунальные службы переведены на усиленный режим работы
Туляков предупреждают об ухудшении погодных условий
В Тульской области пожарные из огня спасли человека
В Тульской области утром сгорела квартира: есть пострадавший
Общественный деятель Александр Гезалов посетил воспитательную колонию в Тульской области
Туляк получил срок за ограбление супермаркета
В 2018 году в «Оружейной Лиге КВН» приняли участие более 25 команд
В Туле открыли Центр молодежного самоуправления
В выходные дни в Тульской области ожидается ухудшение погоды
В Туле вручили подарки жителям блокадного Ленинграда
Тульские абоненты «Ростелекома» совершили более двух миллионов звонков в новогодние праздники
В Туле прошла Татьяниада-2019
В Доме Крафта откроется выставка самых красивых книг России
Жителя Тульской области осудят за побег из колонии и пьяную езду
Тулячка продавала наркотики с помощью сугроба
Горящий дом в Донском тушили девять человек