В тульском сельскохозяйственном колледже отметили День студента

25 января в сквере Тульского сельскохозяйственного колледжа имени И.С. Ефанова, в рамках празднования Дня Российского студенчества, прошло сельское чаепитие «Конфетки бараночки». Торжественные мероприятия были также приурочены к презентации кабины-симулятора комбайна «RSM-161» в лаборатории колледжа.

Фото: Правительство Тульской области

Студенческий праздник посетил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Глава региона пообщался со студентами и представителями сельскохозяйственных предприятий, которые активно помогают колледжу. Губернатор отметил, что агропромышленный комплекс региона стабильно развивается и нуждается в молодых перспективных кадрах.

- Со своей стороны мы совместно с руководителями сельскохозяйственных предприятий готовы поддерживать колледж, помогать с улучшением его материально-технической базы. И созданная «Лаборатория комбайнов» – яркое тому подтверждение, - сказал Алексей Дюмин.

«Лаборатория комбайнов» работает для подготовки комбайнеров в рамках центра прикладных квалификаций на базе ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова». 25 января в лаборатории колледжа установлен тренажер – кабина-симулятор зерноуборочного комбайна от «Ростсельмаша».

- Это весомый подарок ко Дню студента. Такого нет ни одного учебного заведения в России: ни высшего, ни среднего. Тренажер – кабина зерноуборочного комбайна «РСМ-161» - единственная у нашего учреждения, - подчеркнул Олег Глотов, директор колледжа, член-корреспондент РАЕН, председатель Совета директоров профессиональных образовательных учреждений Тульской области.

Тренажер приобретен на средства социальных партнеров колледжа при поддержке Фонда «Перспектива».

- Последние годы сельское хозяйство стремительно развивается: появляется новая техника, внедряются новые технологии. На примере нового тренажера сегодня мы показываем детям, что наша сельскохозяйственная техника уровнем выше прежних моделей. Наши механизаторы работают на комбайнах в белых рубашках. Условия труда не сравнить: тут и отличная обзорность, и бортовой компьютер, и кондиционер, и другие новшества. Мы хотим показать, что можно чувствовать себя комфортно не только в офисе, но и сидя за рулем комбайна, - отметил социальный партнер колледжа, руководитель КФХ «ЖАК» Манук Аветисян.

Студент 2 курса сельхозколледжа по специальности «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудование» Александр Савостин давно определился с будущей профессией. Свое будущее видит только на селе. Впервые за руль комбайна с легкой руки отца сел в 7 лет. Учиться им управлять начал в 13 лет.

- Иду по стопам отца. Хочу связать дальнейшую жизнь с сельским хозяйством, стать лучшим специалистом в своем деле, - говорит второкурсник Александр Савостин. - Сельское хозяйство меня привлекает по одной простой причине. Ты трудишься весь год, потом выходишь в поле на комбайне и понимаешь, что ты вложил свой труд сюда и сейчас его забираешь. Это непередаваемые ощущения.

С комбайном «РСМ-161» Александр Савостин уже успел познакомиться. Именно на таком летом проходит практику в полях Куркинского района. Студент уверен: новый тренажер – кабина зерноуборочного комбайна «РСМ-161» позволит не только не растратить в несезон приобретенные навыки, но и отточить их до автоматизма.