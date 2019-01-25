Погода в Туле 26 января: морозно и ветрено
Температура воздуха по области ночью до -20°С
Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
26 января 2019 года в Туле и Тульской области ночью ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер обещаем быть юго-восточным с порывами 3-8 м/с.
Днем - облачно с прояснением. Снег (по данным сайта Метеоинфо – до 6 мм). Ветер юго-восточный с порывами 5-10 м/с.
Температура воздуха по области ночью -20…-15°С, днем -12…-7°С.
Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости - 7000 м.