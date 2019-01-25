2019-01-25T16:08:18+03:00
Общество

Погода в Туле 26 января: морозно и ветрено

Температура воздуха по области ночью до -20°С
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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26 января 2019 года в Туле и Тульской области ночью ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер обещаем быть юго-восточным с порывами 3-8 м/с.

Днем - облачно с прояснением. Снег (по данным сайта Метеоинфо – до 6 мм). Ветер юго-восточный с порывами 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью -20…-15°С, днем -12…-7°С.

Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости - 7000 м.

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