2019-01-25T14:37:24+03:00
Общество

«Добрый флешмоб»

Все неравнодушные могут принять участие!
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«Добрый флешмоб»«Добрый флешмоб»
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АО «Тульский молочный комбинат» совместно с Благотворительным фондом «Не молчи» запустили добрый флешмоб.

На такой продукции как Ацидолакт, Ряженка, Снежок и Кефир есть информация о фонде и как можно помочь детям с ограниченными возможностями.

Для того чтобы поучаствовать необходимо сделать фото с одним из этих молочных продуктов, указать хэштеги #немолчи_Тула #tulamilk #немолчисбежинлуг и передать эстафету своим друзьям!

«Добрый флешмоб»

«Добрый флешмоб»

Основной задачей флешмоба - это задействовать как можно больше людей, чтобы поделиться информацией о деятельности Тульского благотворительного фонда «Не молчи» и как можно помочь детям с особенностями развития.

Примечательно, что во флешмобе участвуют и сами дети с особенностями развития.

Призываем всех неравнодушных принять участие в добром флешмобе.

«Добрый флешмоб»

«Добрый флешмоб»

«Добрый флешмоб»

«Добрый флешмоб»

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