АО «Тульский молочный комбинат» совместно с Благотворительным фондом «Не молчи» запустили добрый флешмоб.

На такой продукции как Ацидолакт, Ряженка, Снежок и Кефир есть информация о фонде и как можно помочь детям с ограниченными возможностями.

Для того чтобы поучаствовать необходимо сделать фото с одним из этих молочных продуктов, указать хэштеги #немолчи_Тула #tulamilk #немолчисбежинлуг и передать эстафету своим друзьям!

«Добрый флешмоб»

Основной задачей флешмоба - это задействовать как можно больше людей, чтобы поделиться информацией о деятельности Тульского благотворительного фонда «Не молчи» и как можно помочь детям с особенностями развития.

Примечательно, что во флешмобе участвуют и сами дети с особенностями развития.

Призываем всех неравнодушных принять участие в добром флешмобе.

«Добрый флешмоб»