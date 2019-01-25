«Добрый флешмоб»
АО «Тульский молочный комбинат» совместно с Благотворительным фондом «Не молчи» запустили добрый флешмоб.
На такой продукции как Ацидолакт, Ряженка, Снежок и Кефир есть информация о фонде и как можно помочь детям с ограниченными возможностями.
Для того чтобы поучаствовать необходимо сделать фото с одним из этих молочных продуктов, указать хэштеги #немолчи_Тула #tulamilk #немолчисбежинлуг и передать эстафету своим друзьям!
«Добрый флешмоб»
Основной задачей флешмоба - это задействовать как можно больше людей, чтобы поделиться информацией о деятельности Тульского благотворительного фонда «Не молчи» и как можно помочь детям с особенностями развития.
Примечательно, что во флешмобе участвуют и сами дети с особенностями развития.
Призываем всех неравнодушных принять участие в добром флешмобе.
«Добрый флешмоб»
«Добрый флешмоб»