Новоторжская ярмарка «За шубой!»: только пять дней в Туле!
Цены выгодные, скидки, подарки!
Спеши!
Изменить размер текста:
С 6 по 10 февраля в МЦ «Родина» работает Новоторжская ярмарка «За шубой!».
Это крупный российский производитель и большая выставка-продажа натуральных шуб.
Размеры: от 42 до 60.
Цены выгодные, скидки, подарки!
Меховые головные уборы — от 7 тыс. руб.
Теплые шубы из мутона и нутрии — от 13 до 49 тыс. руб.
Каракуль — от 80 тыс. руб.
Норка — от 79 до 290 тыс. руб.
Шубы сшиты по ГОСТам. Гарантия — до двух лет. Рассрочка, кредит.*
Добро пожаловать за шубой!
6-10 февраля 2019 года
МЦ «Родина», с 10:00 до 19:00
Тула, пр-т Ленина, 20
ИСТОЧНИК KP.RU