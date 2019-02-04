2019-02-04T13:38:55+03:00
Общество

Новоторжская ярмарка «За шубой!»: только пять дней в Туле!

Цены выгодные, скидки, подарки!
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Спеши!Спеши!
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С 6 по 10 февраля в МЦ «Родина» работает Новоторжская ярмарка «За шубой!».

Это крупный российский производитель и большая выставка-продажа натуральных шуб.

Размеры: от 42 до 60.

Цены выгодные, скидки, подарки!

Меховые головные уборы — от 7 тыс. руб.

Теплые шубы из мутона и нутрии — от 13 до 49 тыс. руб.

Каракуль — от 80 тыс. руб.

Норка — от 79 до 290 тыс. руб.

Шубы сшиты по ГОСТам. Гарантия — до двух лет. Рассрочка, кредит.*

Добро пожаловать за шубой!

6-10 февраля 2019 года

МЦ «Родина», с 10:00 до 19:00

Тула, пр-т Ленина, 20

ИСТОЧНИК KP.RU

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