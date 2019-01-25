История тульской журналистики в одной книге

Повод для встречи исключительный: на свет появилась «Энциклопедия тульской журналистики», справочное издание, история в лицах. Издание вышло тиражом 1 000 экземпляров, появление приурочено к 100-летию Союза журналистов России.

Отметим, что это первое издание подобного рода в Туле. На страницах – биографии мастеров газетного дела и электронных медиа, руководителей и сотрудников редакций региональных и местных СМИ. Автором научно-популярного издания стал кандидат филологических наук, председатель Союза журналистов Тульской области, заведующий кафедрой журналистики ТулГУ Борис Анатольевич Играев.

Фото: Юлия КУДЫМОВА

Борис Анатольевич поблагодарил присутствующих за то, что нашли возможность принять участие в праздновании двух важных событий:

- Одно из них: десятилетие кафедры журналистики ТулГУ, которое отмечалось 1 декабря. С юбилеем кафедру поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин и передал сертификат на передвижной монитор для использования в образовательном процессе.

Оборудование было приобретено комитетом по печати и массовым коммуникациям Тульской области и Фондом регионального развития «Перспектива».

Вручили подарок и поздравили с наступающим праздником – Днем студента – нынешних и бывших студентов, пожелав им успеха в учебе и профессиональной самореализации, заместитель председателя комитета по печати и массовым коммуникациям Лариса Прошина и руководитель Фонд регионального развития «Перспектива» Юлия Федосеева.

Фото: Юлия КУДЫМОВА

Борис Играев отметил, что написать такую книгу его побудили несколько мотивов:

– Во-первых, образовательный и просветительский. Изучение истории тульской журналистики является одним из важных предметов в подготовке студентов, без знания своей истории невозможно создать работоспособный коллектив единомышленников. Во-вторых, меня не покидало чувство вины со времени работы над монографией «Бессмертный полк тульских журналистов», - признается автор. – Многие их наших старших коллег не только воевали, работали в газетах, были награждены медалями. Никто об этом не знал. Биографии многих из них вошли в энциклопедию.

Поздравил собравшихся с выходом книги мэр Тулы Юрий Иванович Цкипури. Градоначальник отметил, что главным поводом для встречи стала презентация грандиозного труда – «Энциклопедии тульской журналистики»:

- Книга объединила историю нескольких поколений тульских журналистов. Подобного издания еще не было в Тульской области.

Мэр Тулы отметил значимость энциклопедии для каждого журналиста и жителя региона.