Тульским ученикам не запретят приносить в школу домашнюю еду

Тульским школьникам не запретят приносить в образовательные учреждения с собой еду, приготовленную дома. Соотвествующие разъяснения дала городская администрация.

Шумиха разгорелась после того, как в СМИ были озвучены новые нормативы школьного питания, которые разработаны в Роспотребнадзоре. Строчка проекта новых санитарно-эпидемиологических правил по организации питания детей была неверно истолкована.

Однако на деле никаких запретов на домашнюю еду, которую родителями дают своим детям, чтобы те ели на переменах в школе, в новом проекте СанПиН нет. В администрации отмечают: проект также не устанавливает новых требований к технологии приготовления и хранения готовых блюд, к кухонному инвентарю и посуде.

Но, как и в действующих сейчах санитарных правилах содержит запрет на использование в питании детей газировки, жевательной резинки, первых и вторых блюд на основе сухих пищевых концентратов быстрого приготовления, тонизирующих напитков, в том числе энергетических, майонеза и др.

Нововведения касаются возможности учета национальных и территориальных особенностей питания при построении цикличного меню, обязательного включения в меню пищевых продуктов, обогащенных витаминами, микроэлементами, бифидобатериями, использование исключительно йодированной соли.