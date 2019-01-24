В ДТП с подростками погиб полицейский: прокуратура огласила результаты проверки

Напомним, 17 января примерно в 19.20 произошло ДТП. 17-летний парень без водительских прав на автомобиле «ВАЗ 21140», двигаясь по дороге «Тула – Новомосковск» столкнулся с «ВАЗом», следовавшим во встречном направлении.

За рулем второй машины находился сотрудник полиции. От полученных телесных повреждений в результате ДТП он скончался в автомобиле скорой помощи. Остальные участники аварии отделались травмами.

По предварительным данным, подросток не справился с управлением, что и послужило причиной аварии. К слову, вместе с ним в салоне автомобиля сидел 15-летний пассажир.

По факту ДТП с участием несовершеннолетних Узловская межрайонная прокуратура провела проверку. Оказалось, что подростки на учете ПДН ранее не состояли, к административной ответственности не привлекались, в связи с чем профилактическая работа с ними не велась.

По итогам проверки прокуратура сделала вывод: образовательные учреждения, в которых обучались подростки, а также ОГИБДД ОМВД России по Узловскому району принимали недостаточные меры для профилактики правонарушений несовершеннолетних в сфере безопасности дорожного движения. Установлено, что в школу и колледж не приглашаются сотрудники ГИБДД.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура района в адрес директора ГПОУ ТО «Узловский машиностроительный колледж», директора МКОУ «ЦО Краснолесский», начальника ОГИБДД ОМВД России по Узловскому району Тульской области внесла представления с требованием об устранении выявленных нарушений.