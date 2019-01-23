Турпоток в Тульской области планируют увеличить до миллиона туристов в год

Новый год 2019 года Тулы встретила в звании «Новогодней столицы России».

В городе прошло более 2 000 мероприятий, которые посетили порядка 250 000 человек. Это не только туляки, туристы, гости города.

По программе лояльности для туристов бэйдж «Гость Тулы» получили более 64 тысяч человек. Загрузка гостиниц, кафе и ресторанов составила 95-98%.

На основании проведенного анкетирования, Тулу посетили жители 51 региона России, а также из Португалии, Франции, Германии, Вьетнама, Израиля, Чехии и других.

В настоящее время в регионе запланирована масштабная работа по продвижению с использованием как традиционных, так и новых механизмов развития туризма.

В их числе – размещение информационных щитов, популяризирующих туристский потенциал региона, за пределами Тульской области; оформление станции Московского метрополитена «Тульская», размещение информации в международных аэропортах.

Работа будет вестись и на международных туристских рынках. Для привлечения иностранцев и увеличения въездного турпотока планируется, в том числе, перевести туристический портал Тульской области Visittula.com и рекламно-полиграфическую продукцию на иностранные языки.

В планах по улучшению качества предоставляемых услуг:

- разработка и запуск программы добровольной сертификации объектов туриндустрии Тульской области «Одобрено VISITTULA!»;

- развитие программ лояльности для гостей Тульской области и совершенствование работы «горячей линии» для туристов,

- расширение сети туристско-информационных центров.

Планируется также системная работа по привлечению инвестиций в сферу туризма для строительства дополнительных гостиниц, ресторанов и других объектов туриндустрии.

Особое внимание будет уделено мерам поддержки организаций туриндустрии. В настоящее время проводится 15 различных мероприятий в частности, по образовательной, финансовой, маркетинговой поддержке.

Действуют также меры по снижению налоговой нагрузки на туристический бизнес. В 2018 году впервые предложены специализированные меры: субсидирование туроператорам и турагентам части затрат при организации рекламно-информационных туров в регионе, а также на прохождение классификации гостиниц.

ЦИФРЫ

Турпоток в 2018 году в Тульской области увеличился на 12% и, по экспертной оценке, составил порядка 729 тысяч человек. Объем услуг, оказанных в сфере туризма за 11 месяцев 2018 года оценивается в 2,5 млрд руб., что на 11% превышает аналогичный период 2017 года.

Численность иностранцев, прибывших в регион в 2018 году, выросла на 12,5 % по сравнению с 2017 годом и составила 45,3 тысячи человек.

Уже к 2021 году планируется увеличить турпоток в Тульской области до миллиона туристов в год.