2019-01-23T15:31:15+03:00
Общество

Погода в Туле 24 января: мороз крепчает

Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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24 января 2019 года в Туле и Тульской области облачно с прояснениями.

Местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо – до 1 мм), на дорогах местами гололедица.

Ветер северо-восточный с порывами 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью -25…-20°С, днем -15…-10°С.

Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст..

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.

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