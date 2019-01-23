Погода в Туле 24 января: мороз крепчает
Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.
Фото: Алексей ФОКИН
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24 января 2019 года в Туле и Тульской области облачно с прояснениями.
Местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо – до 1 мм), на дорогах местами гололедица.
Ветер северо-восточный с порывами 5-10 м/с.
Температура воздуха по области ночью -25…-20°С, днем -15…-10°С.
Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст..
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.