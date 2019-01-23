Учиться, чтобы работать

Институт законоведения и управления ВПА

Светлана Владимировна Оськина

Ректор Института законоведения и управления ВПА, кандидат педагогических наук Светлана Владимировна Оськина:

– Институт законоведения и управления ВПА успешно ведет образовательную деятельность с 2008 года. Мы – динамично развивающийся вуз, который реализует систему профессиональной подготовки по принципу «Школа – колледж – вуз».

Сегодня в нашем Институте обучаются более 2 000 студентов. Все основные профессиональные образовательные программы: «Менеджмент», «Управление персоналом», «Юриспруденция» прошли государственную аккредитацию.

Наши выпускники – квалифицированные юристы и менеджеры, работают в правоохранительных органах, органах государственной власти и управления, коммерческих и иных структурах.

Наша основная задача – чтобы студенту было комфортно. Мы придерживаемся педагогического девиза А. С. Макаренко: «Как можно больше уважения к человеку и как можно больше требований к нему». Поступив в ИЗУ ВПА, вы станете настоящими профессионалами и сможете реализовать себя в творчестве, спорте, науке и общественной сфере.

Ждем вас в гости: 9 февраля, 16 марта, 7, 13, 21 апреля, 26 мая в 11:00.

Сердечно поздравляю всех с замечательным праздником – Днем студента!

Желаю вам любить, творить, двигаться вперед и добиваться поставленных целей!

ИЗУ ВПА

г. Тула, ул. Болдина, 98

Сайт института.

Тульский техникум экономики и управления

Тульский техникум экономики и управления

Выбор профессии – важный и определяющий шаг в жизни каждого человека. И правильно принятое решение сегодня позволит Вам стать востребованным специалистом и успешным человеком в будущем. Главная цель деятельности Тульского техникума экономики и управления - соответствие качества подготовки выпускника существующим и перспективным требованиям потенциальных работодателей.

Кроме главной задачи - учебы, в техникуме весьма насыщенная студенческая жизнь. Студенты традиционно участвуют в различных конкурсах, викторинах, тематических встречах, соревнованиях, а также праздниках, организованных самими студентами. В техникуме сформирована достойная материально-техническая база, высокий научный и кадровый потенциал, созданы все условия для подготовки высококвалифицированных специалистов.

Можно с определенностью сказать, что выпускники техникума являются конкурентоспособными специалистами, которые могут эффективно работать в современных социальных и экономических условиях. По результатам мониторинга качества подготовки кадров по образовательным организациям СПО, Тульский техникум экономики и управления входит в рейтинг топ-500 по Российской Федерации и рейтинг топ-10 субъекта РФ.

Получив диплом о среднем профессиональном образовании, выпускник техникума может продолжить обучение в Тульском институте управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова.

Учеба в Тульском техникуме экономики и управления станет успешным стартом в стабильное и достойное будущее!

Тульский техникум экономики и управления

г. Тула, ул. Болдина, 98 б

Сайт техникума и института.

Тульский колледж строительных и отраслевых технологий

Лидия Васильевна Мишкина

- Технологический уклад в отраслях экономики меняется каждые три года. И кто не успевает, тот проигрывает. Это касается всех: и работодателей, и работников, и системы подготовки кадров», - утверждает директор Тульского колледжа строительства и отраслевых технологий Лидия Васильевна Мишкина.

Сегодня Тульской области нужны колледжи и техникумы с инновационной организационной структурой, с обновленной и модернизированной материально-технической базой, педагогические коллективы которых оперативно и профессионально решают поставленные перед ними задачи подготовки кадров под потребности экономики региона.

Тульский колледж строительства и отраслевых технологий – это современное профессиональное образовательное учреждение, миссией которого является кадровое обеспечение экономики региона путем удовлетворения потребности личности в образовательных услугах, обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников к профессиональной деятельности, их востребованность и профессиональную мобильность на рынке труда.

Основными направлениями подготовки кадров в колледже являются: технологии строительства, жилищно-коммунального хозяйства, сварочного производства, легкой промышленности; парикмахерское искусство, гостиничный сервис и туризм.

Колледж – признанный лидер в региональном профессиональном образовании, участник Национального реестра «Ведущие образовательные учреждения России», лауреат Национального конкурса «Лучшие колледжи Российской Федерации», многократный лауреат конкурса «100 лучших ССУЗов России», участник Книги рекордов России за участие в патриотическом проекте «Звезда Победы».

Колледж является региональным координационным центром развития движения WorldSkills Russia в Тульской области. В структуре колледжа функционируют пять специализированных центров компетенций, оснащенных современным производственным оборудованием.

С 2017 года колледж реализует федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования по профессиям и специальностям топ-50. Педагогический коллектив ведет подготовку кадров по актуализированным образовательным стандартам, основу которых составляют квалификационные требования профессиональных стандартов.

В 2018 году колледж стал аккредитованной площадкой для проведения демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс Россия». Выпускники по профессии 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» продемонстрировали высокий уровень владения профессиональными знаниями и умениями. Результаты демонстрационного экзамена стали третьими в России.

Ежегодно, начиная с 2016 года, на базе колледжа проводятся Региональные чемпионаты «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», по итогам которых обучающиеся имеют 11 золотых, семь серебряных и пять бронзовых медалей.

ТКСИОТ

г. Тула ул. Рязанская, д. 40;

Сайт колледжа.

Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»

Ирина Александровна Кузнецова

Директор Тульского института (филиала) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» Ирина Александровна Кузнецова:

– Дорогие друзья! 25 января традиционно отмечается прекрасный праздник – День студента. В России студенчество выделяется как очень значительная часть общества со своими традициями и культурой. Желаю всем бывшим и настоящим студентам вечной молодости, жизнерадостности и оптимизма! Пусть все экзамены в жизни сдаются легко!

Юридическое образование становится все более востребованным и популярным у абитуриентов. Об этом свидетельствует высокая конкуренция среди поступающих. Такая ситуация объясняется престижностью работы, возможностью карьерного роста, привилегиями государственных служащих и работников правоохранительных органов. Выпускников охотно берут на работу на должность юриста в различные учреждения и организации.

Наш институт уже более 20 лет готовит высококвалифицированных юристов. В Тульском институте проводится подготовка специалистов в рамках программ специалитета:

- «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Правоохранительная деятельность» по очной и заочной формам обучения;

- бакалавров по направлению подготовки «Юриспруденция» по очной и очно-заочной формам обучения;

- магистров по направлению подготовки «Юриспруденция» по заочной форме обучения;

- специалистов со средним профессиональным образованием (колледж на базе 9 и 11 классов) по специальности «Право и судебное администрирование».

Высокое качество обучения обеспечивают преподаватели-профессионалы, имеющие значительный практический опыт работы, который они успешно передают студентам.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ проводится каждую третью субботу месяца: 16 февраля, 16 марта, 20 апреля, 18 мая 2019 года в 14:00 (5 этаж, актовый зал).

НАЧАЛО ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ: 18 июня 2019 года.

КОНТАКТЫ: г. Тула, пр. Ленина, д. 104, каб. 303; тел. 700-224.

Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»

Тула, пр-т Ленина 104, 3-й этаж

Сайт института.

Тульский институт управления и бизнеса имени Н. Д. Демидова

Тульский институт управления и бизнеса имени Н. Д. Демидова

Уже более 15 лет Тульский институт управления и бизнеса имени Н. Д. Демидова является современной образовательной организацией со всеми присущими ему качествами: широкий спектр направлений подготовки, высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, современные образовательные технологии.

Поступление в наш вуз не только гарантирует трудоустройство и достойную зарплату после его окончания, но и создает условия для получения профессиональной переподготовки. У нас вы можете получить одно из престижных высших образований – экономическое, юридическое или гуманитарное.

Любой работодатель в нашем выпускнике видит не просто специалиста, но и потенциального руководителя, способного возглавить ответственный и перспективный участок работы. Тульский институт управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова, благодаря сложившимся партнерским отношениям со столичными вузами, предоставляет своим студентам возможности получения диплома вуза-партнера.

В каком вузе сегодня интересно учиться? На этот вопрос наши студенты отвечают: «Там, где преподаватели – специалисты в своих направлениях, используют в учебном процессе самые современные, креативные образовательные технологии, где имеется мощная материально-техническая и информационная база, где можно не только получать знания, но и на их основе самим создавать что-то новое».

В Тульском институте управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова созданы условия и для учебы, и для интересной, насыщенной творчеством, повседневной студенческой жизни.

Ежегодно наши студенты принимают участие в различных формах научно-исследовательской работы, участвуют во всероссийских олимпиадах и межвузовских конференциях. За последние пять лет на конкурсы различного уровня представлено более 500 студенческих работ, получено более 250 дипломов, премий, грамот об участии в конкурсах, олимпиадах и конференциях.

По результатам показателей мониторинга эффективности образовательной деятельности среди вузов и их филиалов Министерства образования и науки РФ, институт неоднократно был признан эффективным вузом!

Дорогие абитуриенты, мы будем рады видеть вас в числе наших студентов!

Тульский государственный машиностроительный колледж имени Никиты Демидова

г. Тула, ул. Болдина, 98 б

Сайт колледжа.

ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж имени И. С. Ефанова»

Олег Глотов

Директор ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж имени И. С. Ефанова» Олег Глотов:

– Тульский сельскохозяйственный колледж имени И. С. Ефанова - динамично развивающееся, старейшее, многопрофильное, многоуровневое государственное профессиональное образовательное учреждение.

Основной имущественный комплекс колледжа находится в г. Туле, а на территории Тульской области имеются четыре структурных подразделения: в Плавске, Черни, Веневском районе и г. Болохово Киреевского района. Колледж занимает 3-е место в федеральном списке «Топ-30 крупнейших учреждений среднего профессионального образования, готовящих кадры для сферы АПК РФ».

Исторический путь начинается от Тульского реального училища. В 2020 году колледжу исполнится 145 лет. Колледж носит имя своего выпускника – Героя Социалистического Труда, председателя колхоза «Свободная жизнь» Кимовского района Тульской области Ивана Семеновича Ефанова. Пятый год подряд выпуск молодых специалистов проходит в Тульском музее оружия. В 2018 году получили дипломы 369 выпускников.

Подготовка кадров ведется по следующим специальностям (профессиям):

Рабочие профессии: «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «Мастер сельскохозяйственного производства», «Автомеханик», «Продавец, контролер-кассир», «Парикмахер», «Повар, кондитер», «Пчеловод».

Дополнительное профессиональное образование и профессиональное обучение по семи рабочим профессиям: «Тракторист»; «Тракторист-машинист сельхозпроизводства» категорий: «А», «В», «С», «D», «F»; «Машинист экскаватора»; «Машинист бульдозера»; «Водитель электротележки»; «Водитель мототранспортных средств»; «Водитель погрузчика». Ведется подготовка специалистов по 13 специальностям среднего профессионального образования.

С 1 сентября 2019 года планируется обучение по новой специальности «Зоотехния», а в 2020 году еще по двум новым специальностям: «Ветеринария» и «Охотоведение и звероводство».

Проводится работа по модернизации учебно-материальной базы, приобретаются новая сельскохозяйственная техника и оборудование. 28 ноября 2018 года колледж четвертый год подряд стал обладателем премии «Тульский бренд – 2018» в номинации «Образовательные учреждения».

В 2013 и 2015 годах колледж становился лауреатом конкурса «100 лучших ССУЗОВ России».

Качество образования

Главная цель и задача колледжа - подготовка высококвалифицированного, компетентного, конкурентоспособного специалиста, востребованного на региональном сельскохозяйственном рынке труда. С 2014 учебного года организовано подписание трехсторонних договоров между работодателями Тульской области, колледжем и студентами.

Студенты имеют возможность прохождения практики на сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятиях, в технических центрах, осуществляющих ремонт и техническое обслуживание сельскохозяйственной техники.

С весны 2014 года в колледже функционирует «Информационно-консультационный центр по сельскому хозяйству».

Для обеспечения компетенции «Сельскохозяйственные машины» на областном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), в 2015 году в колледже создан Специализированный центр компетенций (СЦК) «Сельскохозяйственные машины».

Более 85 % педагогов колледжа имеют высшую и первую квалификационную категорию, шесть педагогов имеют различные ученые степени. Создан попечительский совет, его решением утверждены три именные стипендии для студентов, показавших выдающиеся успехи. С ноября 2018 года в колледже начало осуществляться повышение квалификации и переподготовки работников сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий

Тульской области.

Перспектива

В ноябре 2017 года на базе колледжа создан Многофункциональный центр прикладных квалификаций (МЦПК) по направлению «Сельское хозяйство». В декабре 2017 года, в сотрудничестве с ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», в колледже открылась лаборатория комбайнов для подготовки трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства категории «F» (комбайнер). Лаборатория комбайнов полностью оборудована на средства работодателей.

А 25 января 2019 года в лаборатории колледжа появится тренажер – кабина зерноуборочного комбайна от «Ростсельмаш» «РСМ-161». В колледже вводится новый формат государственной итоговой аттестации «Демонстрационный экзамен» по стандартам WorldSkills. Эта форма экзамена предполагает оценку компетенций путем наблюдения за выполнением трудовых действий в условиях, приближенных к производственным, что существенно повысит качество выпускаемых специалистов.

ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж имени И. С. Ефанова»

Тула , Оборонная 93, к.1

Сайт колледжа.

Тульский филиал РАНХиГС

Татьяна Ивановна Разумовская

Директор Тульского филиала РАНХиГС Татьяна Ивановна Разумовская:

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации – национальная школа управления, крупнейший вуз России и Европы, родоначальник бизнес-образования страны, научный консультант власти.

Тульский филиал РАНХиГС одновременно является классическим вузом и полноценной структурой для востребованного в настоящее время непрерывного образования на протяжении всей жизни. Такое сочетание позволяет успешно совмещать трудовую деятельность и объективную необходимость поддерживать высокий профессиональный уровень: углубляя имеющиеся знания либо получая образование по новому направлению.

Отличительной особенностью обучения в нашем филиале является то, что значительный блок дисциплин ведут действующие государственные и муниципальные служащие. Также в Тульском филиале РАНХиГС обучающиеся, получающие образование впервые, имеют возможность взаимодействовать с государственными и муниципальными служащими посредством прохождения практики в государственных органах федерального, регионального уровней, в органах местного самоуправления, тем самым приобретая опыт для своей дальнейшей профессиональной деятельности.

Образовательные программы РАНХиГС ориентируются не на стандартный набор лекций и количество часов занятий, а на овладение обучающимися определенными практическими компетенциями, что позволяет получить уникальные знания и построить в дальнейшем динамичную карьеру.

В структуре филиала функционирует Центр дополнительного образования «Высшая школа государственного управления», который организует профессиональную переподготовку по программе «Государственное и муниципальное управление», а также повышение квалификации государственных и муниципальных служащих, работников организаций различных сфер по актуальным темам современного состояния государственного управления и экономики России.

Конкурентное преимущество любого вуза – это успешность и состоятельность выпускников. Уже много лет выпускники Тульского филиала Президентской академии эффективно трудятся в государственных органах всех уровней, органах местного самоуправления, в организациях различных форм собственности, являются известными политиками и успешными бизнесменами, что подтверждает престижность обучения в Президентской академии. Приглашаем стать частью команды единомышленников, нацеленной на развитие и успех! Дни открытых дверей – 26 января, 16 февраля, 23 марта, 20 апреля, 25 мая в 14 по адресу: г.Тула, проспект Ленина, дом 28

Тульский филиал РАНХиГС

Тула, пр-т Ленина, 28

Сайт института.

Тульский государственный машиностроительный колледж имени Никиты Демидова

Владимир Николаевич Салищев

Директор колледжа Владимир Николаевич Салищев:

Пора студенчества кратковременна, но полна ярких впечатлений и потому остается в памяти надолго.

Наши студенты приобретают опыт работы на высокотехнологичном производстве ведущих предприятий региона (АО «КБП», ПАО «Тулачермет», АО «Тулаточмаш», ПАО «Тульский оружейный завод», АО «Полема», АО «Щегловский вал» и многих других) еще в период производственной практики.

В Тульском государственном машиностроительном колледже имени Никиты Демидова созданы все условия для качественной подготовки квалифицированных рабочих и специалистов. За последние годы значительно расширился круг профессий и специальностей, которыми овладевают обучающиеся. Открытие новых специальностей отвечает потребности регионального рынка труда в квалифицированных кадрах для развивающегося производства.

Колледж активно участвует во Всероссийском проекте по ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее», созданном по инициативе Президента Российской Федерации В.В.Путина.

В рамках проекта колледж являлся подрядчиком в организации для учащихся города Тулы и Тульской области профессиональных проб, в ходе которых они выполняли практические задания и погружались в особую атмосферу постижения тонкостей различных профессий.

Постоянно развиваясь, шагая в ногу со временем и сохраняя традиции, колледж дает молодым людям возможность получить качественное профессиональное образование, практически гарантированно после его окончания быть востребованными на рынке труда.

В 2018 году колледж стал победителем конкурса грантов в форме субсидий (в рамках реализации мероприятия госпрограммы РФ «Развитие образования») «Обновление и модернизация материально-технической базы профессиональных образовательных организаций». Благодаря проекту будет закуплено учебно-лабораторное оборудование на общую сумму 43 млн рублей, что откроет новые возможности для студентов в освоении учебного материала.

Приходите учиться в Тульский машиностроительный колледж имени Никиты Демидова, где сможете овладеть одной из востребованных в регионе профессий или специальностей, что позволит уверенно смотреть в будущее. Выбирайте свое будущее сегодня!

г. Тула, ул. Металлистов, д. 2А

Сайт колледжа.