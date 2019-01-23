В Тульской области следователи устанавливают обстоятельства исчезновения мужчины

Следственный отдел по г. Щекино СУ СК РФ по Тульской области проводит доследственную проверку по факту безвестного исчезновения 29-летнего Дмитрия Егорова.

В правоохранительные органы с заявлением об исчезновении мужчины обратилась его супруга. По предварительным данным, 18 января в 19.00 он уехал из дома в г. Щекино (ул. Л. Толстого, д. 11) на автомобиле «Chevrolet Lanos» синего цвета с номером Р042ЕТ71. До сих пор местонахождение мужчины не установлено.

В настоящее время следователь направил поручение в органы внутренних дел о проведении оперативно-розыскных мероприятий. Также исследуется детализация звонков мужчины, произведен осмотр его квартиры. Изъят ряд личных вещей для назначения в последующем экспертных исследований, опрошены близкие родственники жителя Тульской области. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.