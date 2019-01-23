«OFU.Приземление» в Тульском цирке

За несколько дней до премьеры артисты Большого Московского цирка приоткрыли завесу тайны и рассказали, чем удивит проект туляков.

Артисты цирка приоткрыли завесу тайны и рассказали, чем удивит проект туляков.

- Один из самых успешных проектов Большого Московского цирка назывался UFO, что в переводе означает НЛО. С этим проектом мы проехали по многим странам. Мы били рекорды по посещаемости, в том числе, в Минске (Белоруссия), Болгарии. Проект ездил в Дубай (ОАЭ), Европу. Везде успешно отработал. Поэтому нам хотелось пролонгации. Когда проект отработал свое, мне, как автору сценария, пришла идея сделать зеркальный проект, - рассказывает автор проекта – народный артист России, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный. - В том проекте инопланетная тарелка похищала человека с земли. Все шоу происходило на той самой тарелке. Человек ввязывался в различные ситуации, для него непонятные, но от этого очень интересные. В течение шоу его пытался найти инопланетный ученый вместе со своим помощником. Из этого складывался весь сюжет. Зеркальное шоу мне захотелось сделать таким, чтобы ситуация произошла с точностью до наоборот.

Охота на незваного гостя

«OFU.Приземление» - это история понятная каждому. В центре сюжета — история удивительного инопланетянина по имени OFU. Его небольшой летательный аппарат потерпел крушение неподалеку от большого города. По замыслу создателей, именно ему предстоит узнать людей поближе, пока его сородичи не пришлют спасательный корабль. В это самое время агенты спецслужб откроют охоту на незваного гостя, чтобы заполучить его корабль, как ценный трофей для изучения и экспериментов.

Роль OFU исполняет заслуженный артист России Николай Кормильцев.

На протяжении шоу инопланетянин знакомится с миром животных: собаками, львами, лошадьми и даже медведями. Пришелец также встречает представителей разных профессий – строителей, пожарных, научных работников. Эти роли мастерски воплощают гимнасты, акробаты и другие артисты шоу. В конце концов иноземный гость встречает друга — прекрасную девушку.

При этом в шоу фактически отсутствует разговорная речь. Все поставленные режиссером задачи артисты решают посредством пластики и трюков.

Мультижанровые артисты

В роли OFU талантливый клоун Николай Кормильцев. Он проникновенно и неординарно воплощает мимику, манеры и пластику иноземного гостя.

- Эта роль на сопротивление. Потому что сам внешний облик довольно угрожающий и не вызывает симпатии. Несмотря на это шефство над главным героем взяла девушка. Она увидела в нем нечто такое, что достойно восхищения, - рассказывает заслуженный артист России Николай Кормильцев.

Его партнерша - воздушная гимнастка Ксения Елкина. В 2015 году артистка упала из-под купола цирка, когда выполняла один из трюков на трапеции. К счастью, тогда обошлось без серьезных травм, и девушка вернулась на манеж. Сегодня она продолжает с успехом выступать в цирковых шоу.

Главную роль в спектакле «OFU.Приземление» артистка получила не случайно. Ее коллеги характеризуют не иначе, как мультижанровую артистку и одну из самых ярких исполнительниц в Большом Московском цирке.

- Быть главной героиней шоу — большая ответственность. Надеюсь, я справилась, - заметила воздушная гимнастка Ксения Елкина.

Триумфальное возвращение

Дрессировщица в четвертом поколении Ольга Борисова в рамках шоу привезла в Тулу шесть львов. С нашим городом артистку связывают особые отношения. 10 лет назад в Туле состоялась премьера ее аттракциона и дебют как солиста-дрессировщика. В этот раз, как призналась, Ольга, тулякам представит «неформат дрессуры».

- Огромное количество трюков, связанных с контактом, трюки на высоте. Надеюсь, пощекочут нервы зрителям. По крайней мере, мне они точно будут щекотать нервы, - поделилась дрессировщица Ольга Борисова.

В этом шоу также состоялась триумфальное возвращение на манеж талантливого артиста Олега Александрова. В 2017 году с эквилибристом произошла трагедия: в нижегородском цирке Олег Александров сорвался с высоты 18 м и получил переломы обеих ног и руки. Вера в свои силы и помощь медиков сделали свое дело: сегодня артист снова в строю.

Олег Александров и его подопечный Яков Потапыч.

В спектакле «OFU.Приземление» Олег Александров предстанет, как дрессировщик медведей. Один из его подопечных — четырехлетний медведь Яков Потапыч. Туляки могли его видеть на федеральном канале в качестве футбольного предсказателя. Во время проведения ЧМ-2018 по стопам осьминога Пауля косолапый артист предсказывал результаты матчей. И надо сказать успешно - 75 % верных предсказаний.

Красочный мир

Помогать артистам создавать необыкновенно красочный мир на цирковом манеже будут сложные, проработанные костюмы. Их автором стала главный художник Надежда Русс:

- Так как наш чудесный инопланетянин попадает в самые разные локации, чтобы создать атмосферу и настроение для каждого номера делался соответствующий реквизит и костюмы. Задача была сложная. Главный герой встречается с людьми абсолютно жизненных профессий. Нужно было сделать костюмы пожарных, строителей, спецагентов зрелищными и яркими, чтобы взрослым и детям было интересно. В преддверии номера Ольги Борисовой есть выход балета. Он очень яркий, необычный. Все костюмы на этот выход изготовлены в единичном экземпляре. Они создавались индивидуально под каждого артиста. Более того, на каждый костюм было потрачено порядка 10 тысяч камней. В них есть элемент стимпанка.

Для туляков выступит женский коллектив джигиток-наездниц.

- То, что будет происходить на манеже, я бы назвал музыкально-цирковой спектакль. Помимо персонажей, цирковых номеров, которые наполняют спектакль, будет много яркого и интересного, в том числе, для маленьких детей. В спектакле будет много хореографических номеров, танцев, - заключил главный режиссер Евгений Шевцов.