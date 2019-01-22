Тульские школьники примут участие в отборе в школу Табакова

В год Театра у тульских девятиклассников есть уникальная возможность принять участие в конкурсном отборе в Московскую театральную школу Олега Табакова при Московском театре «Табакерка».

Прием документов - с 21 января 2019 года. Документы нужно подать в приемную комиссию до 28.01.2019 по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 36 (Тульский областной колледж культуры и искусства), к.36.

График работы приемной комиссии: ежедневно с 8:30 до 17?30. Телефоны для справок: 8(4872) 36-27-91; 8(4872) 24-53-85.

Отборочные туры конкурса пройдут со 2 по 3 февраля 2019 года.

Ребятам надо прочитать наизусть стихотворение, отрывок из прозы, басню, исполнить песню, показать пластический этюд.

В состав приемной комиссии войдут: Владимир Машков, Сергей Беляев, Виталий Егоров, Яна Сексте, Павел Брюн.