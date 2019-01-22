В Тулу идут сильные морозы

На этой неделе, с 21 по 27 января 2019 года, в Туле ожидаются сильные морозы.

Как прогнозируют синоптики, температура воздуха окажется на десять градусов ниже нормы. Столбики термометров могут опуститься до -25°С.

Ветер обещает быть северо-западным, западный с порывами 3-8 м/с, местами - до 15 м/с. Преимущественно без осадков.

Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.