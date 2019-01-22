2019-01-22T08:55:28+03:00
Общество

В Тулу идут сильные морозы

А также ветер с порывами до 15 м/с
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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На этой неделе, с 21 по 27 января 2019 года, в Туле ожидаются сильные морозы.

Как прогнозируют синоптики, температура воздуха окажется на десять градусов ниже нормы. Столбики термометров могут опуститься до -25°С.

Ветер обещает быть северо-западным, западный с порывами 3-8 м/с, местами - до 15 м/с. Преимущественно без осадков.

Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.

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