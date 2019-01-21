В Туле начали работать пункты утилизации елок

Всеми любимый праздник Новый год прошел. Настала пора избавляться от «зеленых красавиц», которые все праздники радовали нас дома.

Для удобства жителей Тулы начали работать пункты утилизации елок.

Публикуем адреса:

- ЦПКиО — площадка с модулем ТБО у здания администрации (ул. Фридриха Энгельса, 64), телефон 8 (963) 932-05-47.

- Комсомольский ПКиО — техническая территория (ул. Октябрьская, 188-а), телефон 8 (963) 932-61-44.

- Пролетарский ПКиО — техническая территория (ул. Кутузова, 131-а), телефон 8 (960) 612-17-18.

- Городской парк Рогожинский — у павильона охраны (ул. Демьянова, 26), телефон 8 (963) 932-05-47.

Звонки на указанные телефоны будут приниматься с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.

Отметим, что утилизация возможно при условии, что стволы и ветки елок будут тщательно очищены от игрушек, мишуры и гирлянд.

Собранные деревья будут утилизированы региональным оператором ООО «Хартия», сообщает пресс-служба ГУ ТО «Тульские парки».