2019-01-21T12:59:13+03:00
Общество

Тульские полицейские спасли двух жительниц Брянской области и их детей от холодной смерти

Автомобиль женщин сломался на трассе под Тулой в канун Нового года
Виктория ЯКУШИНА
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Инспекторы ДПС Александр Иванушкин и Денис ТроценкоИнспекторы ДПС Александр Иванушкин и Денис Троценко
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В канун Нового года 2019 патрульный экипаж в составе двух жителей Тульской области - инспекторов ДПС Александра Иванушкина и Дениса Троценко несли службу на трассе М-2.

Около 12 часов дня на 213-м километре автодороги полицейские обратили внимание на стоявший на обочине автомобиль «Газель». На машине была включена "аварийка". Внутри авто сидели две продрогшие женщины со своими детьми.

Как оказалось, они возвращались с соревнований из Москвы домой - в Брянскую область. Но без происшествий добраться у них не получилось. Внезапно, на середине пути, автомобиль женщин предательски заглох. Как не старались дамы его завести, все тщетно.

Они попытались попросить помощи у проезжающих мимо автомобилистов. Но никто не остановился.

Сидевшие в салоне дети уже начали замерзать, и женщины отчаялись. Они уже и не надеялись встретить Новый год дома с семьями, но помощь все-таки пришла.

Завидевшие их сотрудники ДПС пересадили женщин и детей в теплый салон патрульного автомобиля и незамедлительно вызвали эвакуатор, который доставил технически неисправное транспортное средство до автосервиса, где его смогли починить.

Благодаря помощи инспекторов, женщины с детьми смогли продолжить путь домой и успели встретить Новый год в окружении родных и близких.

Позднее жительницы Брянской области направили в УМВД России по Тульской области письмо. В нем они поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции за отзывчивость и оперативную помощь.

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