2019-01-18T16:54:34+03:00
Общество

Погода на 19 января - Крещение 2019: ветрено, до -7°С

На Крещение Господне 2019 стоит ожидать снега
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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19 января - Крещение Господне 2019 - в Туле и Тульской области облачно.

Ночью небольшой местами умеренный снег, днем местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо – до 2 мм).

На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, ночью местами порывы будут достигать 12-17 м/с. Температура воздуха по области ночью и днем -7…-2°С.

Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст..

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.

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