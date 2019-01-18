Погода на 19 января - Крещение 2019: ветрено, до -7°С
На Крещение Господне 2019 стоит ожидать снега
Фото: Алексей ФОКИН
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19 января - Крещение Господне 2019 - в Туле и Тульской области облачно.
Ночью небольшой местами умеренный снег, днем местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо – до 2 мм).
На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, ночью местами порывы будут достигать 12-17 м/с. Температура воздуха по области ночью и днем -7…-2°С.
Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст..
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.