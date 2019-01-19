2019-01-18T16:45:47+03:00
Общество

В Туле пройдет праздничное мероприятие, посвященное Дню студента

Для всех желающих пройдут беседы с известными спикерами
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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25 января 2019 года, в Творческом индустриальном кластере «Октава» пройдет праздничное мероприятие, посвященное Дню студенчества.

Участниками могут стать студенты образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, для этого необходимо подать заявку:

-каждому участнику необходимо зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» - ais.fadm.gov.ru - до 23 января 2019 года;

-при регистрации в системе необходимо в пункте «Регион» указать «Тульская область», затем в меню «Мероприятия» подать заявку на участие.

В рамках Мероприятия пройдет награждение лучших студентов, волонтеров, работа интерактивных интеллектуальных площадок, а также организованы площадки с известными спикерами:

-Алексей Огурцов – российский актер театра и кино;

-Игорь Огурцов – киноактер;

-Александр Иншаков – президент Ассоциации каскадеров России;

-Алексей Поддубный (Джанго) – российский поп/фолк/рок исполнитель.

По итогам Мероприятия участники получают сертификаты.

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