2019-01-18T16:42:40+03:00
Общество

19 и 20 января в Туле будет изменена схема движения трамваев по улице Кирова

Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В период проведения 19 и 20 января 2019 года строительно-монтажных работ на переезде по объекту «Магистральная улица Хворостухина на участке от ул. Бондаренко до ул. Кирова в г. Туле в т.ч. ПИР» будет ограничено движение трамвайного транспорта по улице Кирова.

Движение транспорта будет осуществляться по измененной схеме:

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