19 и 20 января в Туле будет изменена схема движения трамваев по улице Кирова
Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы
Фото: Алексей ФОКИН
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В период проведения 19 и 20 января 2019 года строительно-монтажных работ на переезде по объекту «Магистральная улица Хворостухина на участке от ул. Бондаренко до ул. Кирова в г. Туле в т.ч. ПИР» будет ограничено движение трамвайного транспорта по улице Кирова.
Движение транспорта будет осуществляться по измененной схеме: