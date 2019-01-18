Подземный переход на Советской украсили световыми панно
На них изображены достопримечательности города-героя Тулы
Фото: Правительство ТО
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Подземный переход на улице Советской в Туле, в районе Городского концертного зала, украсили световыми панно.
На них изображены достопримечательности города-героя Тулы: Кремль, "Тульское чаепитие", "Три штыка", Казанская набережная.
Отметим, что переход в минувшем году был благоустроен по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина.
В переходе были установлены опоры освещения, уложен асфальт, отремонтированы стены, потолок, электрооборудование.