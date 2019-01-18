2019-01-18T12:00:08+03:00
Общество

Исторический центр Тулы будут патрулировать на электромобилях

В арсенале Управления МВД России по Тульской области отныне есть два электрокара
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: УМВД России по Тульской областиФото: УМВД России по Тульской области
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Тульские полицейские - за чистый город! Заботиться об окружающей стреде теперь им будут помогать электрокары.

Фото: УМВД России по Тульской области

Фото: УМВД России по Тульской области

Экологически чистый и бесшумный транспорт правоохранителей будет курсировать на улице Металлистов и Кремлевской набережной Тулы для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности граждан. В пешеходной туристической зоне - это идеальный вариант.

В арсенале Управления МВД России по Тульской области отныне есть два электрокара. Ключи от новых транспортных средств вручил полицейским губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Фото: УМВД России по Тульской области

Фото: УМВД России по Тульской области

Транспорт заряжается от обычной электрической розетки, развивает скорость до 32 км/ч, а дальность поездки составляет 90 километров.

- С учетом значительной протяжённости маршрута патрулирования, использование электромобилей позволит обеспечить максимально быстрое реагирование полицейских на информацию о необходимости оказания помощи гражданам в туристической зоне, - отмечает начальник регионального УМВД Сергей Галкин.

Фото: УМВД России по Тульской области

Фото: УМВД России по Тульской области

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