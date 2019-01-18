Фестиваль семейной рыбалки в Туле завоевал «Пряник года»

17 января 2019 года состоялась церемония награждения лауреатов и призеров V регионального конкурса «Мастера тульской журналистики».

Собравшихся на торжество поприветствовал губернатор Алексей Дюмин. Он поздравил всех журналистов с прошедшим Днем российской печати:

- Прошлый год был насыщен событиями: мы открыли Казанскую набережную, Тула стала новогодней столицей России. Вы всегда были «на передовой», и эти события многие туляки увидели вашими глазами. В наступившем году нам с вами предстоит решать много серьезных задач, поэтому важно не только сохранять, но и поднимать планку качества, подходить к работе грамотно, ответственно и профессионально.

В 2018 году на конкурс «Мастера тульской журналистики» было подано 130 работ и проектов. 40 из них претендовали на приз в специальной номинации «Земля силы и талантов». В результате, награды удостоились 18 журналистов и творческих проектов.

Коллектив газеты «Комсомольская правда в Туле» получил премию «Пряник года» за проект «Фестиваль семейной рыбалки». Диплом победителя получил генеральный директор «КП-Тула» Павел Коренюгин. Вручил награду глава администрации города Тулы Евгений Авилов.

- Комсомолка - профессиональный коллектив. Пишут здорово, классно, остро. Желаю редакции удачи, успехов и развития! - отметил сити-менеджер.

Павел Коренюгин, в свою очередь, выразил слова благодарности организаторам регионального конкурса за столь важную оценку работы, проделанной руководством и коллективом газеты.

Справка КП

Фестиваль семейной рыбалки в Туле впервые состоялся в нашем городе 14 июля 2018 года. Мероприятие на Гамовском водохранилище поселка Красный Яр посетили более 300 человек. Гостей ждали соревнования по рыбной ловле, конкурс на самый вкусный шашлык, турнир по пляжному волейболу, мастер-классы и ярмарки хэндмейд, фудкорты и зона барбекю, концерт музыкальных коллективов, тест-драйв по бездорожью, сладкие подарки детям, аниматоры и аквагрим и многое другое. Победитель в главной номинации фестиваля «Самая тяжелая рыба» получил земельный участок площадью 10 соток.