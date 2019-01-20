Погода в Туле 21 января: метель и гололедица
Температура воздуха - до -11°С.
Фото: Алексей ФОКИН
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21 января 2019 года в Туле и области облачно с прояснениями.
Ночью небольшой, местами умеренный снег, местами слабая метель.
Днем местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо – до 2 мм).
На дорогах местами гололедица. Ветер ночью юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с.
Температура воздуха по области ночью и днем -11…-6°С.
Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.