2019-01-20T18:20:26+03:00
Общество

Погода в Туле 21 января: метель и гололедица

Температура воздуха - до -11°С.
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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21 января 2019 года в Туле и области облачно с прояснениями.

Ночью небольшой, местами умеренный снег, местами слабая метель.

Днем местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо – до 2 мм).

На дорогах местами гололедица. Ветер ночью юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с.

Температура воздуха по области ночью и днем -11…-6°С.

Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.

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