2019-01-19T12:02:26+03:00
Общество

В Туле прошли Крещенские купания

Сотни туляков окунулись в Крещенскую ледяную воду
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В ночь на 19 января 2019 года, в ЦПКиО им. П.П. Белоусова в Туле прошли традиционные Крещенские купания.

Окунуться в проруби (было оборудовано две) на пруду парка пришли несколько сотен туляков. Молебен у Иордани совершил настоятель храма в честь святителя Алексия, митрополита Московского и Всея Руси, протоиерей Олег Анохин.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Для тех, кто не побоялся погрузиться с ледяную воду были подготовлены теплые раздевалки, а для их безопасности, непосредственно возле проруби, дежурили сотрудники регионального МЧС.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

После купания все желающие могли отведать горячего чая с пончиками и солдатской гречневой каши.

Как прошли Крещенские купания в Туле - смотри в фоторепортаже нашего корреспондента Алексея Фокина:

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

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