В ДТП с двумя легковушками под Тулой погиб сотрудник полиции

17 января около 19-30 на 33 километре автодороги «Тула-Новомосковск» произошло ДТП.

Столкнулись два автомобиля "ВАЗ-2114". В первой машине находились четыре сотрудника отделения полиции «Ильинское», направлявшихся по служебной необходимости, а также еще один мужчина, не являющийся полицейским.

Фото: пресс-служба УВМД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УВМД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УВМД России по Тульской области

Другой машиной управлял 17-летний водитель без водительского удостоверения, а в салоне, помимо него, был 15-летний пассажир. По предварительным данным, 17-летний водитель не справился с управлением, что послужило причиной ДТП.

В результате столкновения погиб оперуполномоченный уголовного розыска отделения полиции «Ильинское». Еще шесть человек доставлены в медучреждения с различными травмами.

Фото: пресс-служба УВМД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УВМД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УВМД России по Тульской области

В УМВД назначена служебная проверка, а также будет дана правовая оценка происшествия.

- УМВД России по Тульской области выражает соболезнования родным и близким погибшего оперуполномоченного уголовного розыска отделения полиции «Ильинское», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Фото: пресс-служба УВМД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УВМД России по Тульской области