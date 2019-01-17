Клиника для всей семьи

Первая клиника сети была открыта в Москве более 20 лет назад. Сегодня медицинская сеть включает в себя крупные московские и региональные центры. В их число теперь вошла и Тула.

Тульский филиал стал одним из самых крупных центров медицинской сети. Он занимает более 1600 м² и оснащен медицинским оборудованием последнего поколения, преимущественно европейского производства.

В новой клинике «Семейная» созданы комфортные условия для пациентов всех возрастов, в том числе маленьких детей и пожилых людей, что лишний раз подтверждает ее название.

Фото: Алексей ФОКИН

Гостей клиники «Семейная» поприветствовал мэр Тулы Юрий Иванович Цкипури:

- Хочу напомнить слова президента России В.В. Путина. В России должны развиваться частные клиники, частная медицина. Это идет на пользу нашим гражданам. Учитывая, что каждый человек должен иметь не только право выбирать клинику или специалиста, но и должен иметь реальную возможность это сделать. Мы, открывая и принимая такие клиники, воплощаем в жизнь именно эту идею. Наши люди должны иметь возможность выбора.

Сегодня туляки могут получить медицинские услуги в поликлиническом отделении многопрофильного центра. В клинике представлен полный спектр медицинских услуг. Начиная от педиатрии, гинекологии, урологии, травматологии и ортопедии, кардиологии, заканчивая функциональной диагностикой.

До конца 2019 года на базе центра планируется и открытие современного стационара. В перспективе клиника будет также работать в системе ОМС. Жители города смогут получать помощь специалистов и по полисам обязательного медицинского страхования.

Клиника «Семейная» представляет новый для Тулы формат лечебного учреждения. Врач или медицинская сестра сопровождают пациента от момента записи до завершения программы лечения. Пациент любого возраста получает качественную медицинскую помощь, для оказания которой используются лучшие технологии. Такой формат получил название доказательной медицины.

Фото: Клиника «Семейная»

Сегодня он является основным в вопросах оказания медицинской помощи во всем мире.

- Наиболее востребованные группы врачей-специалистов каждые выходные будут приезжать в клинику из Москвы. Мы готовим сильную команду. В других регионах этот опыт зарекомендовал себя очень хорошо, - рассказывает председатель совета директоров сети медицинских клиник «Семейная» Константин Симкин. - Людям нравится. Всегда есть возможность получить второе мнение от специалиста - профессора, доктора и кандидата медицинских наук. Люди с удовольствием этой возможностью пользуются.

Каждые выходные — врачи разного профиля. Особое внимание уделят узким специалистам и врачам инструментальных специализаций, таким как гинекологи, проктологи и т. д.

- Москва будет задействована не только с точки зрения оказания помощи здесь на месте. В рамках московского корпоративного университета будут проходить образовательные процессы, - отмечает Константин Симкин. - Каждый врач, работающий в нашей сети, проходит от 3 до 6 обучений в год в зависимости от специализации. Иногда это практические курсы, если мы говорим, например, о хирургах. Их ведут российские и иностранные специалисты. Я думаю, это положительно скажется на качестве оказываемой медицинской помощи.

Фото: Алексей ФОКИН

Также руководство и врачи сети клиник «Семейная» не забывают о социальной ответственности. Специалисты на регулярной основе принимают участие в благотворительных акциях.

- Мы предусматриваем льготы для ветеранов. Сейчас формируем полный перечень льготных категорий населения. Перед праздниками, связанными с Великой Отечественной войной, будут проводиться бесплатные акции. В остальное время будут действовать скидки до 50 %, - заключает Константин Симкин.