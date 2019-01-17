Выносили на руках: тульские полицейские спасли из горящей квартиры 20 человек, трех собак и шестерых кошек.

Страшный пожар произошел вечером 13 января в многоэтажном доме на проспекте Ленина в Туле. На место выехали спецслужбы, среди которых были и представители полиции. Их задачей было обеспечить охрану общественного порядка и не допустить мародерства на месте происшествия.

Пока пожарные боролись с огнем, в подъезде и во дворе, рядом с очагами задымления, полицейские оказывали помощь жильцам, которые в спешке покидая свои квартиры теряли вещи и документы.

Фото: Алексей ФОКИН

Жильцам почти всех квартир в подъезде было сложно покинуть жилища из-за дыма и гари, поднимавшихся вверх. В таких условиях участковый уполномоченный майор полиции Алексей Сычев и оперуполномоченный уголовного розыска капитан полиции Илья Семенов, находившиеся ближе всех к месту пожара, выводили людей из подъезда, а также собирали утерянные вещи.

Полицейские помогли выбраться на свежий воздух 20 проживающим в доме, среди которых трое детей.

Спецсредств защиты органов дыхания стражи порядка не имели, но, несмотря на риск, они не прекратили спасать жильцов до тех пор, пока не убедились, что все находятся в безопасности.

В результате, полицейские помогли выбраться на свежий воздух 20 проживающим в доме, среди которых трое детей. Некоторых приходилось выносить на руках, так как те уже не могли передвигаться самостоятельно.

Помимо людей, в огне и дыму оставались домашние животные. Сотрудники полиции спасли испугавшихся пожара трех собак и шестерых кошек, после чего передали их эвакуированным хозяевам квартир.