2019-01-16T16:57:21+03:00
Общество

Погода в Туле 16 января: снег и сильный ветер

Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст.
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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16 января 2019 года в Туле и Тульской области облачно.

Синоптики прогнозируют небольшой снег, днем местами умеренный (по данным сайта Метеоинфо – до 2 мм), на дорогах местами гололедица.

Ветер южной четверти ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с, местами порывы его будут достигать 13-18 м/с.

Температура воздуха по области ночью -11…-6°С, днем -7…-2°С.

Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст..

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.

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