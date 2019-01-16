Погода в Туле 16 января: снег и сильный ветер
Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст.
Фото: Алексей ФОКИН
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16 января 2019 года в Туле и Тульской области облачно.
Синоптики прогнозируют небольшой снег, днем местами умеренный (по данным сайта Метеоинфо – до 2 мм), на дорогах местами гололедица.
Ветер южной четверти ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с, местами порывы его будут достигать 13-18 м/с.
Температура воздуха по области ночью -11…-6°С, днем -7…-2°С.
Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст..
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.