Начальник УМВД провел встречу с руководителем "Комсомольской правды в Туле"
Сергей Галкин пожелал газете и сайту "КП" дальнейших успехов
Фото: УВМД России по Тульской области
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Начальник Управления МВД России по Тульской области Сергей Галкин встретился с генеральным директором "Комсомольской правды в Туле" Павлом Коренюгиным.
Фото: УВМД России по Тульской области
Глава силового ведомства выразил благодарность редакции и руководству за активную гражданскую позицию, высокое профессиональное мастерство и деятельность по популяризации образа сотрудника полиции.
Также начальник Управления пожелал газете и сайту "КП" дальнейших успехов, ярких публикаций, объективно отражающих жизнь в регионе.