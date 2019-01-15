2019-01-15T21:01:27+03:00
Общество

Начальник УМВД провел встречу с руководителем "Комсомольской правды в Туле"

Сергей Галкин пожелал газете и сайту "КП" дальнейших успехов
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: УВМД России по Тульской областиФото: УВМД России по Тульской области
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Начальник Управления МВД России по Тульской области Сергей Галкин встретился с генеральным директором "Комсомольской правды в Туле" Павлом Коренюгиным.

Фото: УВМД России по Тульской области

Фото: УВМД России по Тульской области

Глава силового ведомства выразил благодарность редакции и руководству за активную гражданскую позицию, высокое профессиональное мастерство и деятельность по популяризации образа сотрудника полиции.

Также начальник Управления пожелал газете и сайту "КП" дальнейших успехов, ярких публикаций, объективно отражающих жизнь в регионе.

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