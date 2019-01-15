2019-01-15T16:26:21+03:00
Общество

Погода в Туле 16 января: морозно и ветрено

Атмосферное давление 725-730 мм рт. ст.
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

16 января 2019 года, в Туле и области облачно.

Синоптики обещают небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо – до 1 мм), на дорогах местами гололедица.

Ветер ночью южный с порывами 3-8 м/с, днем западной четверти с порывами 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью -10…-5°С, днём -8…-3°С.

Атмосферное давление 725-730 мм рт. ст..

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Аварийно-восстановительные работы в Ясногорске завершены
В Пролетарском округе ведется расчистка территории вдоль железнодорожных путей
Вода поступит в дома жителей Пролетарского округа Тулы к 18:30 15 января
В ДТП с микроавтобусом на Новомосковском шоссе в Туле пострадал человек
В Ясногорское остались без воды более 1260 домов
16 человек тушили горящее здание на Новомосковском шоссе в Туле
В Ясногорске произошла коммунальная авария: нарушено водоснабжение
На лыжной базе «Спартак» открыли пункт бесплатного проката лыжного инвентаря
Театральная школа Олега Табакова проведет отборочные туры в Туле
86-летний житель Тульской области стал жертвой лжеэлектрика
16 января передвижная приемная продолжит работу на территории Центрального округа
Двое жителей Тульской области стали жертвами телефонных мошенников
В Туле цыганку задержали за распространение метадона
Жительница Тульской области попалась на краже банковской карты в кафе
16 и 17 января в Советском округе будет ограничено движение и остановка
В Туле пройдут соревнования по горнолыжному спорту для любого уровня подготовки
На Медвенско-Осетровском водозаборе продолжаются газосварочные работы
В Некрасово пройдет «День Снега»
Уборка снега в Туле проводится в круглосуточном режиме
Под Тулой "Форд" протаранил столб: погиб молодой человек
На первом сборе в Белеке тульский «Арсенал» сыграет с «Пакшем» и «Ягеллонией»
Известно примерное время подачи воды в дома Пролетарского района Тулы
Коммунальная авария в Пролетарском округе Тулы: вода из котлована полностью откачена
При пожаре в доме в деревне Бредихино пострадал человек
Жителю Богородицка увеличили наказание за убийство собственного сына
На улице Новомосковская ГО Туле загорелся мусор
Какие УК Тулы не убирают сосульки и снег с крыш