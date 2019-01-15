Погода в Туле 16 января: морозно и ветрено
Атмосферное давление 725-730 мм рт. ст.
Фото: Алексей ФОКИН
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16 января 2019 года, в Туле и области облачно.
Синоптики обещают небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо – до 1 мм), на дорогах местами гололедица.
Ветер ночью южный с порывами 3-8 м/с, днем западной четверти с порывами 5-10 м/с.
Температура воздуха по области ночью -10…-5°С, днём -8…-3°С.
Атмосферное давление 725-730 мм рт. ст..
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.