Люди и собаки в каменных джунглях

Афоризм из сказки для взрослых Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц»: «Люди забыли эту истину, — сказал Лис, — но ты не забывай: ты навсегда в ответе за всех, кого приручил», – никогда не терял свой актуальности. Со вступлением в силу Федерального Закона об ответственном обращении с животными, многим тулякам придется вновь переосмыслить смысл этой крылатой фразы.

Принятия закона ждали давно

Среди проблем взаимоотношения людей с животными и их защиты от жестокости острейшей остается проблема бездомных собак и кошек. Она существует не только в крупных, но и в малых городах и деревнях. Рассматривать и решать ее без взаимосвязи с ответственностью владельцев собак невозможно, поскольку именно их недобросовестность приводит к образованию уличных стай.

Часто люди, столкнувшиеся с агрессией своры бездомных животных, не знают, куда обращаться для того, чтобы собак отловили. Уже в этом году стало известно о нескольких случаях появления опасных стай в Скуратово, поселке Угольный, Новомосковске. Новый Федеральный закон регулирует отношения в области обращения с животными в целях соблюдения принципов гуманности, обеспечения безопасности.

Как нужно бороться с бродячими собаками по закону

Ни в коем случае не стоит самому бороться с животными и применять к ним различные методы борьбы, в особенности жестокие — это может штрафом или принудительными работами. Написать жалобу можно, даже если собаки не проявляют агрессию, но их много и они часто появляются на детских игровых площадках и других специально отведённых для детей местах.

Как сообщили в администрации Тулы, по итогам проведенных аукционных торгов 14 января 2019 года заключен муниципальный контракт с ООО «Континент+». В рамках данного контракта осуществляется отлов, лечебно-профилактические мероприятия (вакцинация, стерилизация, лечение) в отношении 452 особей безнадзорных животных с учетом их содержания сроком 180 дней на территории приюта организации.

- Единственный верный и законный метод – обращение в Службу единого заказчика», - пояснил директор муниципального учреждения Алексей Федосеев, - Заявку на отлов бродячих собак туляки могут оставить в письменном виде по адресу улица Гоголевская, д. 53б или по телефонам 8(4872)56-58-10, 8(4872)21-46-41. Обращение должно содержать контактные данные заявителя и место, где часто появляются бездомные собаки. Только на основании поданного заявления будет решаться вопрос о необходимости отлова».

Фото: Юлия КУДЫМОВА

Как будут исполняться новые требования

«По новому закону к животным необходимо относится как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания. Бездомные животные, находясь на улице без надзора, во-первых, представляют опасность для людей, и во-вторых сами страдают от холода и голода. Оставлять эту проблему без внимания нельзя, - сообщила заместитель генерального директора ООО «Континент+» Елена Хромова. - При проведении отлова профессиональными ловчими используется легкое снотворное, которое не наносит вреда животному. Его действие заканчивается в течение получаса или меньше, в зависимости от веса собаки. На специально оборудованном клетками автомобиле животные доставляются на территорию приюта. Согласно контракту отлов производится в ранние утренние часы, чтобы не наносить психологическую травму неравнодушным жителям и детям».

В январе в поселке Скуратово местные жители жаловались на стаю бродячих собак, которая пугает местных жителей. В настоящий момент уже отловлено 10 особей, в результате чего, стая распалась. Отлов животных в этом районе продолжается. В общей сложности по городу с момента заключения контракта уже отловлено 27 собак.

Какую ответственность несут владельцы собак

- В Скуратово произошел случай, - продолжает Елена Хромова, - когда специалистами нашей организации был отловлен пес, находящийся на свободном выгуле без ошейника и опознавательных знаков. В тот же день хозяин позвонил и сообщил, что пес не был бездомным. Животное мы тут же вернули. В связи с этим хочу напомнить тулякам, что необходимо выходить на прогулку с собакой в ошейнике и на поводке, чтобы не создавать угрозу для окружающих. Желательно на ошейник нанести метку с данными владельца.

Алексей Федосеев напомнил, что согласно законодательству, отлову подлежат все безнадзорные животные без сопровождающего лица. К тому же, владельцу животного будет необходимо оплатить расходы на отлов и содержание собаки в приюте. При повторном нарушении к собаковладельцу будут приняты уже более серьезные санкции – административный штраф.

Фото: Юлия КУДЫМОВА

Как поступят с отловленными собаками

«После отлова собаки 10 дней находятся на карантине, врач их осматривает, проводится обработка от паразитов, - пояснила Елена Хромова. - Затем, если животное кастрировано, оно переходит на содержание. Собакам делается вакцинация. Если животное нестерилизованное, то его стерилизуют. Содержание животных в приюте предполагает 180 дней. За это время будут стараться подыскать животному новый дом. Для этого создана группа ВКонтакте «Отлов: Тула Тульская область», где можно ознакомиться с адресом содержания, экстерьером и кратким описанием отловленных безнадзорных животных. Если животное не будет пристроено за это время, его все равно не выпустят на улицу. Будем привлекать опекунов, но животное останется в приюте».

В целях поиска прежних и новых владельцев для отловленных безнадзорных животных на официальном сайте администрации Тулы также размещен подраздел «Безнадзорные животные ищут хозяина».

Как тулякам избежать новых штрафов

По новому законодательству, хозяин любой собаки должен обеспечивать уборку мест и территорий общего пользования от продуктов жизнедеятельности своего питомца. Также он обязан не допускать выгул четвероногого друга в местах, где решением местных властей он запрещен.

Стоит отметить, что культуры выгула домашних животных в нашей стране пока слабо развита, хотя все-таки кое-какие организационные работы производятся. Но специально отведенных территорий мало или вообще отсутствуют.

Чтобы максимально исключить возможность штрафов и прочих проблем, связанных с неправильным выгулом питомцев, тулякам стоит обязательно обзавестись специальным одноразовым пакетом для фекалий и совком, при помощи которого удобно производить сбор собачьих экскрементов.

Закон об ответственном отношении к животным предусматривает штраф за выгул собак в неположенном месте в размере пять тысяч рублей. Это достаточно весомая сумма, которая заставит задуматься владельцев собак о том, чтобы носить за собой специальный совок для уборки экскрементов. Авторы закона считают, что система определенных штрафов сможет максимально мотивировать заводчиков убирать за своими питомцами, что значительно будет отражаться на экологии в стране.