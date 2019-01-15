«И не туды, и не сюды»: Когда в Туле будут менять старые водоводы

С приходом морозов жители Пролетарского округа Тулы уже привыкли запасать воду, как говорится, на всякий случай. Порывы на Медвенско-Осетровском водозаборе уже не редкость, а, своего рода, печальная традиция.

Очередная коммунальная авария произошла в 21:30 14 января 2019 года. Кстати, третья за полгода. Специалисты АО «Тулагорводоканал» выехали на место ЧП и принялись за устранение поломки. Оказалось, повреждены два участка трубопровода общей протяженностью 11 метров.

Аварийно-восстановительные работы на водоводе диаметром 900 мм продолжаются, а силами регионального МЧС и администрации города организован подвоз технической и питьевой воды жителям более 300 домов различной этажности.

Поломку обещают устранить примерно в 15 часов 15 января, но возмущения туляков не утихают. В воздухе в очередной раз повис вопрос - когда местными властями будут предприняты меры по устранению причин возникновения постоянных коммунальных аварий?

В администрации города Тулы сообщили, что в целях проведения мониторинга увеличения аварийных ситуаций, был проведен анализ технического состояния сетей водоснабжения и водоотведения. Водопроводы и магистральные сети были проложены в период 60-х – 80-х годов прошлого столетия. Сейчас они изношены в среднем на 89,7%.

Увеличение количества аварий специалисты объясняют о тем, что магистральные трубы водоснабжения на 76% сделаны из стали (нормативный срок службы стальных трубопроводов составляет 20 лет), 19,9% - железобетонные трубы. Особенностью последних является то, что они не выдерживают незначительного скачка давления в сети. Это приводит к разрыву трубы и быстрому прекращению подачи воды тулякам.

- В настоящее время формируется план мероприятий по замене ветхих сетей водоснабжения и водоотведения. Он будет готов до 1 марта 2019 года. Уже проведен мониторинг первоочередной необходимости замены ветхих водопроводных сетей, - отметили в администрации Тулы.

По результатам указанного мониторинга были выделены два участка магистральных сетей, требующих замены в первую очередь:

- Водовод 2 подъема от ВНС Бурдуково до ВНС Медвенка Ø 900 мм, участок от с. Анишино до п. Волынцевский, протяженностью 4 км.

- Водовод 3 подъема от ВНС Медвенка до ВНС Щегловская Ø 900 мм, протяженностью 4,5 км.

Специалисты провели анализ стоимости материалов для выполнения перекладки указанных участков сетей. Ориентировочная стоимость 1 погонного км. трубы (без стоимости выполнения работ) составляет 39,7 млн. руб.

При замене 2-х участков водопроводных сетей Ø 900 мм, общей протяженностью 8,5 км потребуется 337,8 млн. руб.