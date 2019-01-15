2019-01-15T10:14:37+03:00
Происшествия

По факту отравления угарным газом семьи из Тульской области проводится проверка

Планируется назначить экспертизу по исследованию работоспособности газового оборудования в квартире пострадавших
Виктория ЯКУШИНА
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По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решениеПо результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение
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Печальный инцидент произошел в одном из домов города Болохово Киреевского района Тульской области. Семья отравилась угарным газом.

В настоящее время СУ СКР по Тульской области проводится доследственная проверка по факту отравления женщины и двух ее малолетних детей. Работа ведется по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Как выяснили правоохранители, мужчина и женщина - супружеская пара - приобрели квартиру в одном из двухэтажных домов в городе Болохово несколько лет назад.

В 2018 году мужчина самостоятельно заменил газовую колонку. В связи с этим договор на обслуживание газового оборудованния не был заключен, проверки не проводились.

Во время осмотра места происшествия специалисты обнаружили, что дымовые и вентиляционные каналы забиты бытовым мусором, листьями, ветками. В связи с этим вентиляция не работала, что и поспособствовало проникновению угарного газа в жилище.

Фото: СУ СКР по Тульской области

Фото: СУ СКР по Тульской области

В результате, 34-летняя женщина и двое ее малолетних детей были госпитализированы в медицинские учреждения.

- В настоящее время по материалу проверки изята и исследуется вся необходимая документация из управляющей компании, из газовой службы. Будет назначена экспертиза по исследованию работоспособности газового оборудования, а также судебно-медицинские экспертизы по установлению тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СКР по Тульской области

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