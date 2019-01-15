Крещение 2019 в Туле: где окунуться, как подготовиться к купанию, свойства Крещенской воды, приметы праздника, погода

Регионального МЧС России уже официально озвучило разрещенные места для купаний на Крещение 2019 в Туле и Тульской области. В этом году будет организовано 40 точек, в которых можно окунуться в освященную воду.

Список купелей - здесь.

В ночь с 18 на 19 января на разрешенных местах будут дежурить сотрудники ГИМС, пожарные, представители общественной организации «Всероссийское общество спасания на водах», а также полиция и медики.

Фото: Алексей ФОКИН

Перед тем, как окунуться, важно следовать простым советам:

- За несколько дней до Крещения начать принимать контрастный душ и заканчивать водные процедуры обливанием прохладной водой.

- Никакого алкоголя "для сугреву" перед купанием. Организму сложнее будет согреться, плюс возможен разрыв кровеносных сосудов.

- За 2 часа до купания плотно поесть, но не переусердствовать.

- Подготовить удобную одежду, которую будет легко снять и легко надеть. Лучше выбрать ту, что на молнии. То же касается обуви.

- Перед тем, как лезть в прорубь, сделать пару приседаний, чтобы разогреться.

- Новичку при температуре воздуха ниже 7 градусов мороза лучше не окунаться с головой.

- Захватить с собой термос с горячим чаем, чтобы быстрее согреться после купания.

- Стоит помнить, что людям с хроническими заболеваниями, маленьким детям и пожилым людям лучше вообще воздержаться от купания в проруби.

- С большой осторожностью стоит подходить к вопросу верующим с заболеваниями сердца, ожирением, артериальной гипертонией, аритмией, астмой, бронхитом и гайморитом.

- Врачи предупреждают: маловероятно, что купание зимой в проруби сразу же избавит от всех болезней, если человек до этого не закаливал организм и не занимался регулярно спортом.

Фото: Алексей ФОКИН

Свойства Крещенской воды

Считается, что любая вода из любого источника, даже из-под крана становится святой, а не только та, которую освятил священник.

При этом если в емкость с обычной водой добавить немного крещенской, то она также вся станет святой.

Научно доказано, что любая вода в период с 18 по 19 января приобретает необычную биоактивность и изменяет свою структуру в течение почти полутора суток.

В московском Институте имени А. Н. Сысина уверены, что даже водопроводная вода на Крещение меняет свои свойства, поскольку в это время Земля вместе с Солнечной системой в космосе проходит через лучи особого облучения, в результате чего возрастает биоэнергетика всех вод на планете.

Фото: Алексей ФОКИН

Приметы на Крещение

С праздником Крещения Господня связано несколько народных примет.

В сочельник:

Много снега – много хлеба.

Утром снег – хороший урожай гречихи.

Метель – пчелы роиться хорошо будут.

Яркие звезды – будет хороший приплод скота, много гороха, ягод.

На Крещение:

Утром пасмурно, тепло, снег или иней — год хлебородный.

Ясно, холодно — неурожай. Лето засушливое.

Много собаки лают — много зверя, дичи будет.

Сильная метель — к хорошему урожаю.

Небо звездное — весна будет ранняя, а лето и осень теплыми, но дождливыми.

Крещение в полнолуние — жди весной сильных паводков.

Большие сугробы или снегопад на Крещение указывали на то, что весь год будет спокойным и пройдет без эпидемий или катаклизмов.

Дождь или очень сильный ветер на Крещение Господне, наоборот, предвещали, что наступивший год будет очень неспокойным как в политическом, так и экономическом плане.

Фото: Алексей ФОКИН

Погода на Крещение

Сильные январские морозы каждый год приходятся именно на 19 число - праздник Крещения Господня. Однако в народе по-прежнему любые морозы в середине января называют Крещенскими. Они могут начаться раньше или позже, но все равно не поменяют от этого своего названия.

По прогнозам метеорологов, погода на Крещение 2019 в Туле суровой не будет.

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