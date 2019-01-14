2019-01-15T00:12:08+03:00
Происшествия

Пролетарский округ Тулы остался без воды из-за коммунальной аварии

Инициирован подвоз воды
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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Более 300 домов различной этажности в Пролетарском округе Тулы остались без воды. Причиной тому стало повреждение водовода диаметром 900 мм на Медвенско-Осетровском водозаборе.

О порыве стало известно 14 января 2019 года, в 21:30. В настоящее время специалисты АО «Тулагорводоканал» проводят подготовку к земляным работам на месте аварии.

В связи со случившимся, 15 января 2019 года, с 6:30 будет организован подвоз воды по следующим адресам:

- ул. Пролетарская, 22-а, рядом с ТЦ «Рио»;

- ул. Ложевая, 125-а, рядом с ТЦ «Пролетарский»;

- ул. Бондаренко, 23;

- ул. Металлургов, 22, ДК «Металлургов»;

- ул. Кутузова, 13, ТЦ «Кировский».

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