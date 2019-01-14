2019-01-14T16:24:46+03:00
Общество

Тульский областной суд отменил приговор Вадиму Жерздеву

Дело Вадима Жерздева вернули в суд первой инстанции для нового рассмотрения
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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14 января 2019 года, Тульский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу осужденного экс-главы МО Новомосковск Вадима Жерздева.

В жалобе изложено, что суд, по мнению Жерздева и его адвокатов, не в полной мере учел смягчающие обстоятельства, среди которых наличие на иждивении двух детей и активное способствование расследованию. Также оказалось, что значительная часть изложенного в приговоре не соответствует тому, что озвучивалось в ходе его оглашения в зале суда.

В связи с этим, осужденный попросил областной суд отменить приговор и направить его дело снова в суд первой инстанции. Представитель прокуратуры, в свою очередь, поддержал адвокатов в части расхождения содержания приговоров.

В результате, Тульский областной суд отменил приговор Новомосковского городского суда и вернул дело Вадима Жерздева в первую инстанцию для дополнительного рассмотрения.

Напомним, 29 октября 2019 года, Вадим Жерздев был осужден за злоупотребление должностными полномочиями. Приговором суда ему назначили наказание в виде двух лет колонии-поселения, также на три года лишение права занимать руководящие должности.

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