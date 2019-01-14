Погода на Крещение 2019 в Туле: немного морозно

В канун Крещения 2019 года, 18 января, по прогнозам синоптиков, днем в Туле и области ожидается всего 0 градусов по Цельсию.

В ночь на праздник серьезных морозов ожидать не стоит. Температура воздуха опустится до -5 градусов в Туле и до -6...-8 градусов по области.

А вот 19 января, в дневные часы, температура воздуха составит -3°С.

Также синоптики обещают небольшой снег, а атмосферное давление придет в норму.