Отлов бездомных животных в Туле: куда обратиться
Куда тулякам обратиться по вопросам отлова бездомных животных - сообщает администрация города
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В 2019 году работой по отлову безнадзорных животных в Туле будет заниматься ООО «Континент+».
В рамках контракта будут отловлены больше 400 безнадзорных животных. Цена контакта составит около 2,3 миллиона рублей.
Согласно постановлению правительства РФ отлову подлежат все безнадзорные животные без сопровождающего лица.
Заявку на отлов бродячих собак туляки могут оставить в письменном виде по адресу: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 53б, либо по телефонам: 8 (4872)56-58-10, 8 (4872)21-46-41.