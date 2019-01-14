2019-01-14T11:39:39+03:00
Происшествия

Обугленные стены: последствия пожара в многоэтажке на проспекте Ленина в Туле

Последствия пожара удалось запечатлеть нашему фотокорреспонденту [фото, видео]
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Напомним, 13 января 2019 года, на проспекте Ленина в Туле загорелась квартира в многоэтажке №157. О возгорании в жилом здании пожарным стало известно в 22:07.

Семь пожарных расчетов и две автолестницы для работы на верхних этажах здания совладали с пламенем за восемь минут, сообщает ГУ МЧС России по Тульской области.

Из горящего дома было спасаено 44 человека, в том числе семь детей. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

Квартира выгорела по всей площади. Причины пожара пока неизвестны.

Последствия пожара нашему фотокорреспонденту удалось запечатлеть на фото и видео:

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

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