2019-01-14T08:59:05+03:00
Происшествия

При пожаре на проспекте Ленина в Туле спасли 44 человека

По предварительным данным, пострадали четверо
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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13 января в Туле на пр. Ленина загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 22:07.

На место происшествия незамедлительно выехали 7 пожарных расчетов и 2 автолестницы для работы на верхних этажах здания.

На проспекте Ленина в Туле загорелась многоэтажка1.

По прибытии через 5 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 8 минут, сообщает ГУ МЧС России по Тульской области.

Пожарные по лестничным маршам с применением дыхательных аппаратов спасли 44 человека, в том числе 7 детей. По предварительным данным, пострадали 4 человека.

Квартира выгорела по всей площади. Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить.

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