2019-01-11T17:50:45+03:00
Общество

Погодные качели: когда Тулу отпустят морозы?

Анна ЖУКОВА
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Тулу в очередной раз ждут климатические качели. Морозная погода в городе сохранится до воскресенья. Затем придёт потепление, и ко вторнику температура повысится до -2°С. Похолодание вернётся только к следующим выходным, причём столбик термометра опустится сразу до -11°С. Крещенские морозы всё-таки! При этом всю неделю в городе будет идти снег, временами сильный.

В субботу, 12 января, Тула окажется во власти атмосферных фронтов, которые принесут с собой снегопады. Тем не менее сквозь облака будет проглядывать солнце, а температура воздуха при этом сохранится на уровне климатической нормы. Днем будет -10…-9°С, ночью -13°С. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферный фон понизится до 733 мм рт. ст.

Запланируйте променад с теми, с кем не получилось встретиться на новогодних каникулах из-за майонезной комы. По пути можно заглянуть на выставку Сальвадора Дали или, на худой конец, Никаса Сафронова. Обе экспозиции работают последние дни.

В воскресенье, 13 января, влияние циклона на погоду усилится: в городе потеплеет, температура окажется на 3-4 градуса выше нормы. Днём синоптики прогнозируют -4°С и небольшой снег. Ближе к ночи небольшой снег перерастёт в снегопад и даже метель. Ветер днем юго-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление не изменится: все те же унылые 733 мм рт. ст.

Если по каким-либо причинам — например, ночной смене на работе — вам не удалось по-человечески отпраздновать Новый год, есть повод восполнить упущенное. Позовите друзей и отметьте наступление нового года по григорианскому календарю. Нарежьте оливье, зажгите гирлянду, включите «Иронию судьбы» и на один вечер вернитесь в праздничное настроение.

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