Где купаться на Крещение в Тульской области в 2019 году: список купелей, источников и прорубей
Главное управление МЧС России по Тульской области назвало официально принятые места купаний на Крещение. В этом году будет организовано 40 точек, в которых можно окунуться в освященную воду.
В ночь с 18 на 19 января около купелей, святых источников и специально подготовленных прорубей в водоемах, будут дежурить сотрудники ГИМС, пожарные, представители общественной организации «Всероссийское общество спасания на водах», полиция и медики.
МО г. Алексин – 3 места:
1. МО г. Алексин, д. Колюпаново, св. источник, купель.
2. МО г. Алексин, с. Красное, святой источник, купель.
3. МО г. Алексин, д. Егнышовка, «Святой источник Пантелеймона Целителя», купель.
Арсеньевский р-н – 1 место:
4. МО Астаповское, н.п. Даргомыжка, купель.
Белевский район – 1 место:
5. МО Правобережное, д. Жабынь, святой источник, купель.
Богородицкий район – 1 место:
6. МО Бахметьевское, с. Папоротка, купель.
Венёвский район – 1 место:
7. МО Центральное,д. Свиридово, св. источник «12 ключей», купель.
Воловский район – 2 места:
8. МО Двориковское, с.Никитское,р. Непрядва, купель.
9. МО Двориковское, с. Осиново, купель.
МО г. Донской – 1 место:
10. МО г.Донской, мкр. Руднев, з/о «Голубая вода», прорубь на пруду.
Дубенский район – 1 место:
11.МО Протасовское, с. Новое Павшино, св. источник
ГО г. Ефремов – 2 места:
12. с. Тюртень, святой источник, купель.
13. г. Ефремов, р. Красивая Меча, прорубь.
Заокский район – 3 места:
14. МО Страховское, с. Бехово, купель.
15. МО Малаховское, п. Маяк, купель.
16. МО Малаховское , с. Савино, купель.
Кимовский район – 2 места:
17. МО Новольвовское, с.Покровское, прорубь.
18. МО Епифанское, с. Себено, купель.
Киреевский район – 2 места:
19. МО Дедиловское, с. Орловка, р. Олень прорубь.
20. МО Дедиловское,с. Дедилово, святой источник «Воскресение Христово», купель храма.
Куркинский район – 2 места:
21. МО Михайловское, п. Грибоедово, святой источник «Прощенный колодец», купель
22. МО Михайловское, д. Орловка, святой источник «Барский колодец», купель.
р.п. Новогуровский –1 место:
23. р.п. Новогуровский , ул. Спортивная, Пруд № 1, прорубь.
МО г. Новомосковск –1 место:
24. МО Гремячевское управление, с. Осаново, святой источник, купель.
Одоевский район –1 место:
25. МО Восточно-Одоевское, д. Зиброво, купель.
Суворовский район –1 место:
26. МО Юго-Восточное, с. Березово, Свято-Никитинский храм, купель
Тепло-Огарёвский район –1 место:
27. МО Нарышкинское, д. Нарышкино, святой источник, купель.
МО г. Тула – 4 места:
28. г. Тула, «ЦПКиО» им. Белоусова, средний пруд , прорубь.
29. г. Тула, п. Горелки, ул. Мирная, 27б, территория родника, купель.
30. г. Тула, Богородичный Пантелеймонов мужской монастырь, святой источник, купель.
31. г. Тула, д. Барыбинка, Храм Святого апостола Андрея Первозванного, купель.
Узловский район – 3 места:
32. МО Шахтерское, с. Федоровка, святой источник «Три колодца», купель.
33. МО Смородинское, с. Бутырки, святой источник закрытого типа.
34. г. Узловая, пруд «Трестовский», прорубь.
Чернский район –1 место:
35. п. Чернь, р. Чернь, ПКиО, прорубь.
Щекинский район –3 места:
36. МО р.п. Первомайский, п. Первомайский, прорубь на пруду.
37. МО Советск, г. Советск, прорубь.
38. МО Ломинцевское , д. Косое, купель.
Ясногорский район –2 места:
39. МО Иваньковское, с. Башино, святой источник Казанской божьей матери, купель.
40. МО Теляковское, с. Спицинское, святой источник, купель.