Где купаться на Крещение в Тульской области в 2019 году: список купелей, источников и прорубей

Главное управление МЧС России по Тульской области назвало официально принятые места купаний на Крещение. В этом году будет организовано 40 точек, в которых можно окунуться в освященную воду.

В ночь с 18 на 19 января около купелей, святых источников и специально подготовленных прорубей в водоемах, будут дежурить сотрудники ГИМС, пожарные, представители общественной организации «Всероссийское общество спасания на водах», полиция и медики.

МО г. Алексин – 3 места:

1. МО г. Алексин, д. Колюпаново, св. источник, купель.

2. МО г. Алексин, с. Красное, святой источник, купель.

3. МО г. Алексин, д. Егнышовка, «Святой источник Пантелеймона Целителя», купель.

Арсеньевский р-н – 1 место:

4. МО Астаповское, н.п. Даргомыжка, купель.

Белевский район – 1 место:

5. МО Правобережное, д. Жабынь, святой источник, купель.

Богородицкий район – 1 место:

6. МО Бахметьевское, с. Папоротка, купель.

Венёвский район – 1 место:

7. МО Центральное,д. Свиридово, св. источник «12 ключей», купель.

Воловский район – 2 места:

8. МО Двориковское, с.Никитское,р. Непрядва, купель.

9. МО Двориковское, с. Осиново, купель.

МО г. Донской – 1 место:

10. МО г.Донской, мкр. Руднев, з/о «Голубая вода», прорубь на пруду.

Дубенский район – 1 место:

11.МО Протасовское, с. Новое Павшино, св. источник

ГО г. Ефремов – 2 места:

12. с. Тюртень, святой источник, купель.

13. г. Ефремов, р. Красивая Меча, прорубь.

Заокский район – 3 места:

14. МО Страховское, с. Бехово, купель.

15. МО Малаховское, п. Маяк, купель.

16. МО Малаховское , с. Савино, купель.

Кимовский район – 2 места:

17. МО Новольвовское, с.Покровское, прорубь.

18. МО Епифанское, с. Себено, купель.

Киреевский район – 2 места:

19. МО Дедиловское, с. Орловка, р. Олень прорубь.

20. МО Дедиловское,с. Дедилово, святой источник «Воскресение Христово», купель храма.

Куркинский район – 2 места:

21. МО Михайловское, п. Грибоедово, святой источник «Прощенный колодец», купель

22. МО Михайловское, д. Орловка, святой источник «Барский колодец», купель.

р.п. Новогуровский –1 место:

23. р.п. Новогуровский , ул. Спортивная, Пруд № 1, прорубь.

МО г. Новомосковск –1 место:

24. МО Гремячевское управление, с. Осаново, святой источник, купель.

Одоевский район –1 место:

25. МО Восточно-Одоевское, д. Зиброво, купель.

Суворовский район –1 место:

26. МО Юго-Восточное, с. Березово, Свято-Никитинский храм, купель

Тепло-Огарёвский район –1 место:

27. МО Нарышкинское, д. Нарышкино, святой источник, купель.

МО г. Тула – 4 места:

28. г. Тула, «ЦПКиО» им. Белоусова, средний пруд , прорубь.

29. г. Тула, п. Горелки, ул. Мирная, 27б, территория родника, купель.

30. г. Тула, Богородичный Пантелеймонов мужской монастырь, святой источник, купель.

31. г. Тула, д. Барыбинка, Храм Святого апостола Андрея Первозванного, купель.

Узловский район – 3 места:

32. МО Шахтерское, с. Федоровка, святой источник «Три колодца», купель.

33. МО Смородинское, с. Бутырки, святой источник закрытого типа.

34. г. Узловая, пруд «Трестовский», прорубь.

Чернский район –1 место:

35. п. Чернь, р. Чернь, ПКиО, прорубь.

Щекинский район –3 места:

36. МО р.п. Первомайский, п. Первомайский, прорубь на пруду.

37. МО Советск, г. Советск, прорубь.

38. МО Ломинцевское , д. Косое, купель.

Ясногорский район –2 места:

39. МО Иваньковское, с. Башино, святой источник Казанской божьей матери, купель.

40. МО Теляковское, с. Спицинское, святой источник, купель.